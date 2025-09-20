Un artista onubense gana el Concurso de Pintura al Aire Libre con una obra de Puerta Trinidad

El artista Pepe Bonaño Márquez, natural de Valverde del Camino (Huelva), se ha alzado con el primer premio del XXVI Concurso de Pintura al Aire Libre Ciudad de Badajoz, celebrado este sábado 21 de septiembre en la la capital pacense. El galardón, patrocinado por el Ayuntamiento de Badajoz, está dotado con 2.100 euros.

No es la primera vez que se proclama ganador. Hace un par de años este pintor de Huelva también consiguió el primer premio en este certamen de pintura en Badajoz. En esta ocasión el autor se ha inspirado en la Puerta Trinidad, plasmando en el lienzo la fuerza de la muralla y su historia.

El segundo premio, con una cuantía de 1.800 euros, recayó en Zenón Labrador Luis, de Badajoz, mientras que el tercero, valorado en 1.200 euros y patrocinado por Cajalmendralejo (Artista Extremeño), fue para Emilio Mellado Bermejo, también de Badajoz.

El cuarto premio correspondió a José María Díaz Martínez, de Madrid, con 750 euros, y el quinto, dotado con 600 euros gracias al patrocinio de Cajalmendralejo, fue para Federico Plasencia Chacón, de Cáceres.

Accésits

Además, el jurado otorgó cinco accésits de 150 euros cada uno, patrocinados por el Ayuntamiento de Badajoz, que recayeron en: José Antonio Martín Santos (Salamanca). João Cabral (Salvaterra de Magos, Portugal). María Adela Carranza Guillermo (Badajoz). Gustavo Hernández Puertas (Plasencia) y Cándido Sánchez Cabrera (Badajoz).

El certamen busca impulsar la creación artística, dar dinamismo al sector cultural y poner en valor el trabajo de los autores, con el objetivo de fomentar y promocionar la cultura en la ciudad.

El concejal del área, José Antonio Casablanca, ha destacado que esta edición número 26 ha sido muy especial por dos motivos: se ha recuperado en el certamen la participación de artistas del país vecino (con las obras de dos pintores portugueses), y por otro lado, porque se han estrenado nuevas ubicaciones donde pintar los lienzos "para conseguir una perspectiva de la ciudad diferente a la que hemos tenido en ediciones anteriores", ha apuntado.

Aedmás, ha asegurado que esta actividad está considerada como "uno de los concursos de pintura al aire libre de más prestigio a nivel nacional", convirtiéndose en una cita imprescindible para los amantes del arte y la pintura rápida en España.