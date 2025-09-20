Cientos de pacenses acompañan a la Consolación en su desfile procesional por el XV aniversario

Arropada por cientos de pacenses y portada por 28 miembros de la Asociación de Costaleros y Capataces de San José, la Virgen de la Consolación ha salido de la iglesia de la Purísima Concepción pasadas las ocho de la tarde, envuelta en un mar de aplausos y piropos espontáneos: “¡Qué guapa!”, se ha escuchado entre el público.

El desfile procesional, con motivo del XV aniversario de su bendición, ha comenzado en una calle minuciosamente engalanada para la ocasión: banderas, guirnaldas, una lona con la imagen de la virgen y logotipos conmemorativos del aniversario han decorado la calle San Juan para recibir a la Consolación en esta salida extraordinaria. “Nunca plantearíamos esto un Jueves Santo, porque somos una cofradía con un corte muy serio y una presencia muy austera, pero en un día tan marcado y tan señalado, de este carácter glorioso, hemos querido tener ese guiño y adornar todo el tramo de la calle”, ha indicado Juan Tinoco, el administrador de la hermandad.

Juan no oculta la emoción que inunda a todos los hermanos al ver a su titular en la calle. “Sentimos muchísima ilusión. Para los cofrades y para los hermanos de la Vera Cruz hoy digamos que es uno de los días más señalados de esta efeméride”.

La jornada ha estado marcada por una espléndida participación de la ciudad. Desde las siete de la tarde, la calle San Juan se llenaba de fieles, vecinos y curiosos que no querían perderse esta salida extraordinaria. El ambiente ha sido el reflejo del trabajo de difusión previo que ha realizado la hermandad estas últimas semanas. “Hemos dado muchísima difusión por redes sociales, gracias también a los medios de comunicación que nos apoyáis siempre”.

Una de las singularidades de este acto ha sido el acompañamiento musical, por primera vez, de la Filarmónica de Olivenza. La banda ha preparado un repertorio especialmente escogido para mantener la coherencia estética con el estilo sobrio de la Vera Cruz. “Se ha hecho una selección muy ajustada al estilo de la cofradía. Se ha puesto una marcha más alegre en algunos puntos más concretos, como en la llegada a la Plaza de San Andrés o a la Ermita de la Soledad, para darle un poquito más de alegría, pero el resto del tramo de recorrido de la procesión ha llevado una música muy solemne, muy clásica y muy austera, propia de la personalidad que tiene nuestra hermandad”.

También es nuevo el atuendo de la virgen, en él destaca una saya bordada en oro sobre terciopelo burdeos, procedente de la Virgen de la Amargura de la Hermandad de las Descalzas y una toca de sobremanto de la Virgen de la Aurora, perteneciente a la Hermandad del Resucitado, explica Juan, al tiempo que reconoce que todos los miembros de la cofradía han trabajado sin descanso para que todo estuviese listo. “Desde que hemos empezado el 1 de septiembre, ha sido uno parar. Ayer acabamos casi a las tres de la mañana preparando el Paso y a las siete estábamos hoy otra vez con el tema del exorno floral”.

Itinerario

El recorrido ha comenzado en la calle San Juan y ha continuado por Bravo Murillo hasta la calle Arco Agüero. Más adelante, la procesión ha continuado en la plaza de Cervantes, la calle San Blas, Plaza de España, Hernán Cortés y Francisco Pizarro hasta la Plazuela de la Soledad, donde ha sido recibida por la Hermandad de la Soledad Coronada, finalizando su recorrido por la calle Arias Montano y regresando a la calle San Juan, con entrada en el Templo de la Concepción.

Durante el desfile se han vivido momentos muy emotivos como el estreno de la marcha procesional ‘In Vía Dolorosa’ en la salida, la visita a las hermanas carmelitas en el convento -donde se ha entonado el rezo de la salve- o en la iglesia de San Andrés, que ha ofrecido una de las estampas más bonitas de la procesión, cuando, el Coro Rociero Azabache, ha interpretado la plegaria ‘Mi Consolación’ y se ha realizado la presentación a la Hermandad del Descendimiento.

La Vera Cruz: pasado y presente

El programa de actos y cultos conmemorativos continuará en el mes de octubre con distintos actos: la sede de Cajalmendralejo acogerá desde el día 17 la exposición titulada 'Toma Tu Cruz y Sígueme', también la Exposición Internacional de las Medallas de la Vera Cruz, donde se expondrá parte del patrimonio de la Hermandad así como unas 600 medallas de todas las Vera Cruces del mundo. A las 20.00 horas tendrá lugar la ponencia 'La historia de la Vera Cruz en la ciudad de Badajoz' y además, el día 20 de octubre se celebrará una mesa redonda con los hermanos fundadores bajo el título 'La Vera Cruz: pasado y presente', también en la sede de Cajalmendralejo.

Por otro lado, entre los días 20 y 24 de octubre, la Virgen permanecerá en el colegio Sopeña con motivo del 50 Aniversario del centro educativo, teniendo lugar el acto central el día 23, mientras que, en el mes de noviembre, se cerrará este ciclo de actos y cultos extraordinarios con una Eucaristía el día 22 a las 20.00 horas en la Concepción que estará presidida por el Arzobispo de Mérida-Badajoz, D. José Rodríguez Carballo.

En el trascurso de la misma se procederá a la bendición de una nueva corona para la Virgen -una pieza de orfebrería en baño de plata que está siendo sufragada por los hermanos y devotos- y como colofón, ese día la virgen será expuesta en un besamanos extraordinario.