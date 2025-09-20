Suceso
Dos heridos, uno de ellos grave, en una colisión entre dos vehículos en Badajoz
El siniestro, que ha consistido en la colisión entre dos vehículos, ha acaecido sobre las 14,15 horas de este sábado en la calle Antonio Cuellar Gragera, a la altura del Centro Comercial La Plaza.
Un hombre de 73 años ha resultado herido grave y otro de 37 de carácter leve por cuenta de un accidente de tráfico ocurrido este sábado en la ciudad de Badajoz.
El herido grave ha resultado policontusionado y presenta un trauma torácico, mientras que el varón de 37 ha sufrido un latigazo cervical. Ambos han sido trasladados al Hospital Universitario de Badajoz.
Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad medicalizada de emergencias, una ambulancia convencional y patrullas de servicio de la Policía Local, según informa el Centro 112 de Extremadura.
