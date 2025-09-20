La II Concentración de Vehículos Clásicos recaudará alimentos y donaciones en la Plaza Alta de Badajoz

La Plaza Alta será mañana domingo, 21 de septiembre, el punto de encuentro para los amantes del motor y la solidaridad. Se celebra la segunda edición de la Concentración de Vehículos Clásicos Ciudad de Badajoz, una cita que reunirá alrededor de 120 coches históricos procedentes de distintos puntos de la región, y que este año vuelve a contar con un importante componente solidario.

En colaboración con la Hermandad de la Soledad, los organizadores del evento han convocado un desayuno solidario con el fin de recoger alimentos destinados a los desayunos que la agrupación reparte diariamente a personas en situación de vulnerabilidad. Cada participante que acuda con su vehículo clásico está invitado a contribuir con un alimento no perecedero. Se puede donar leche, azúcar, galletas, café, pan y bollería, siempre que esté envasada individualmente.

La jornada comenzará con la exposición de los vehículos en la plaza, donde los visitantes podrán admirar -de 9 a 11 horas- auténticas joyas del motor como un SEAT 600, un Renault 5 GT Turbo o un Volkswagen escarabajo.

Una vez finalizada la concentración en el centro histórico, los vehículos iniciarán una ruta por diversas calles emblemáticas de la ciudad, como la Ronda del Pilar, puerta de Correos, parque de Castelar y Puerta Palmas, para continuar por la antigua carretera de Elvas hasta cruzar la frontera.

La jornada culminará en la ciudad portuguesa con una visita al Museo Militar de Elvas, donde los participantes podrán conocer una interesante colección de vehículos antiguos y carros de combate.

Este recorrido, que une historia, motor y solidaridad, pretende seguir creciendo año tras año. En la edición anterior, el evento logró reunir a 140 vehículos y más de 250 personas. Se recaudaron 70 litros de leche, varios kilos de bollería variada y unos 300 euros en donaciones.

Los organizadores animan a la ciudadanía a acudir mañana a la Plaza Alta, disfrutar de una mañana diferente y sumarse al gesto solidario que da sentido a esta iniciativa.