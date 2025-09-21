Mónica Pagliere, la vecina de Las Moreras (Badajoz) que acondiciona sus calles: "Me cansé de esperar que limpiaran"

"Hace tanto tiempo que llevo protestando sin soluciones que me cansé de esperar que limpiaran", reconoce Mónica Pagliere. Es vecina de la calle Francisco Pedraja, en el barrio de Las Moreras en Badajoz, desde hace más de 10 años. Esta pacense de adopción lleva mucho tiempo reclamando mayor mantenimiento del entorno de su casa. En concreto, los terrenos que están junto al puente de la Universidad en la margen derecha. Ante la "inacción de los Servicios municipales" ha decidido ella misma cuidar de los espacios comunes que rodean su vivienda.

Tras la iniciativa de Sonia Jorge y su marido de desbrozar la parte delantera de su casa en Cerro de Reyes, otra pacense se lanza a las calles para retirar parte de los residuos que afean y ensucian las calles y zonas verdes de Las Moreras. Comenzó retirando "basura verde" y residuos urbanos vertidos por "incívicos". En concreto, reunió dos sacos de desperdicios que estaban esparcidos por dicho entorno.

"El parque de El Vivero, los estacionamientos y la zona bajo el puente de la Universidad están siempre sucio, nunca se recoge la basura", denuncia Pagliere. Esta mujer señala que esta es una zona sin ningún tipo de mantenimiento y afirma que la zona en la que están los contenedores no se limpia: "La suciedad está impregnada y no se quita. Huele fatal. Es muy difícil acercarse", lamenta. Una situación que empeora con las altas temperaturas que se han registrado durante este verano.

Asimismo, apunta a que existe poca atención a "las zonas ajardinadas y parques porque las malas hierbas proliferan sin control. Salen hasta de las grietas del asfalto". Pese a sus quejas, reconoce que esta misma semana un equipo que mantiene el carril para bicicleta ha acudido a la zona para repintar esta vía.

Necesidades de mejora

Uno de los aspectos que necesitan mejorar bajo el criterio de Pagliere es la comunicación entre los servicios del ayuntamiento. "Cada uno tiene su función y unos y otros escurren el bulto", denuncia. Como explica, quien tiene que limpiar llega hasta la zona que le toca barrer, "pero no retira las hojas porque dice que corresponde a los operarios de jardines". Una de las claves, según afirma es "la falta de coordinación" entre los distintos servicios.

Estado en el que se encuentra la zona de contenedores de Las Moreras (Badajoz). / La Crónica

A la mejora de los jardines y la eliminación de maleza esta vecina suma otras muchas necesidades para su zona: "El Servicio de Limpieza por aquí no pasa, solo recogen la basura, pero no se limpia. El hedor es horroroso". Mónica Pagliere cree que algunos de los espacios que rodean su piso "no aparecen ni en el mapa" del ayuntamiento, porque nunca se limpia. Este es el caso de las vías y terrenos ubicados bajo el puente de la Universidad, que describe como una zona "totalmente abandonada". Aunque entiende que pueda "haber falta de personal", puntualiza que "nunca se han visto camiones limpiando con agua estas calles".

Hace unas semanas este ambiente fétido del que habla esta vecina fue a peor porque apareció el cadáver de un gato junto a los contenedores. "Estuvo dos días descomponiéndose en la calle", pese a dar el aviso instantáneamente, critica.

Colaboración ciudadana

De igual forma que ella se ha lanzado a limpiar parte de las calles de su barrio, otros vecinos la ayudaron en estas labores, según señala y pide mayor colaboración de los vecinos: "Creo que la ciudadanía podría colaborar y reclamar de manera activa y reivindicativa la limpieza y mantenimiento de las calles". Aunque reconoce que no es una tarea del ciudadano, sino de los operarios y que la responsabilidad primera es de quien ensucia: "No pretendo que la gente limpie lo que está sucio como hago yo, pero sí que no ensucie".

Uno de los carteles que ha pegado Mónica Pagliere en Las Moreras para que los dueños de los perros recogan sus excrementos. / Santi García

En este sentido, ha pedido a sus vecinos colaboración para mantener limpio el barrio: "He puesto cartelitos para que los dueños de los perros recojan las heces porque hay mucha gente incívica", afirma. Su intención no es enfrentarse "ni reñir con unos y con otros, sino que se resuelva la situación en la que vivimos".