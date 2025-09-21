Pasión por los clásicos: 120 coches llenan la Plaza Alta de Badajoz

La Plaza Alta de Badajoz ha acogido este domingo una nueva edición de la Concentración de Vehículos Clásicos, una cita que reúne a más de un centenar de coches antiguos procedentes de diversos puntos de la región, incluyendo localidades como Don Benito, Villanueva de la Serena, Cáceres, Plasencia, Zahínos, Alburquerque, San Vicente de Alcántara, Almendralejo y Badajoz, entre otras.

El evento, organizado por la peña 4 Marchas, tiene un doble objetivo: seguir impulsando la afición por los coches clásicos y colaborar con una causa solidaria. En colaboración con la Hermandad de la Soledad de Badajoz, se ha organizado un desayuno solidario, en el que cada participante ha aportado un alimento no perecedero destinado a los desayunos diarios que la hermandad reparte a personas necesitadas en su Casa de Hermandad.

Entre los más de 120 coches inscritos, los visitantes han podido disfrutar de una exposición excepcional con modelos que marcaron época, como el SEAT 600 E, Dodge 3700 GT, Renault 10, Morris Mini 850, Peugeot 504 GL, Porsche 928s, BMW 735i, Mercedes 280CE, Ford Capri, Land Rover Santana 109 Especial, VW Golf MK2 GTI, Renault 5 GT Turbo, Opel Kadett GSI, SEAT 1500, Citroën CX GTI, VW T2, Audi 100, Nissan Patrol SD33T, Honda Prelude, Mercedes SEC560, Mini Cooper 1300, y hasta motocicletas clásicas como la Vespa TX y la Vespa 150S.

“Lo hacemos porque como club queremos seguir impulsando esta afición para darla a conocer, poner en valor lo que se hace, los frikis que hay en este mundillo y para que la gente siga viendo coches con los que convivió en su época”, explica Sergio Carvajal, presidente de la Peña “4 Marchas” y uno de los organizadores.

"Nos impulsa a hacerlo el hecho de disfrutar, pasar un buen día y, sobre todo, hacer eventos que tengan también una finalidad solidaria, como la recogida de alimentos para los desayunos que da la Hermandad cada día a los más necesitados", subraya.

El año pasado se alcanzaron más de 250 asistentes, una cifra que este año se espera igualar o superar gracias al creciente interés por este tipo de concentraciones. “El objetivo es pasar un buen día, que la gente disfrute de esta bonita afición y, sobre todo, ayudar siempre a quien lo necesita”.

Tras la muestra estática en la Plaza Alta, los vehículos iniciarán una ruta urbana que recorrerá Ronda del Pilar, Puerta de Correos, Parque de Castelar y Puerta Palmas, hasta salir por la Avenida de Elvas en dirección a Portugal, tomando la antigua carretera hasta llegar a Elvas, donde culminará la jornada con una visita al Museo Militar, que alberga una colección de carros de combate y vehículos históricos.