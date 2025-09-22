Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La madrugada del domingo

Detenidas ocho personas tras una pelea en un pub de la Urbanización Guadiana de Badajoz

Se les atribuyen los delitos de riña tumultuaria, lesiones leves y atentado contra agentes de la autoridad, pues varios policías resultaron heridos en la intervención

La pelea tuvo lugar en un pub de la Urbanización Guadiana.

La pelea tuvo lugar en un pub de la Urbanización Guadiana. / S. GARCÍA

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Una pelea en un pub de la Urbanización Guadiana de Badajoz acabó el domingo con ocho personas detenidas, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional.

Los hechos tuvieron lugar sobre las seis de la madrugada, cuando la Policía Local acudió al establecimiento tras ser alertada de que se estaba produciendo una reyerta. Según testimonios recogidos por este diario, la disputa se inició entre dos clientes, alrededor de los que se encontraban otras personas, pero cuando los agentes llegaron para poner orden, un numeroso grupo arremetió contra ellos, con insultos y agresiones. Los testigos cuentan que utilizaron vasos, botellas y "todo lo que tenían a mano" para golpearlos.

Ante esta situación, requirieron refuerzo y acudieron más patrullas de la Policía Local y también de la Nacional. Finalmente, fueron detenidas ocho personas, seis hombres y dos mujeres, de edades comprendidas entre los 20 y los 39 años.

Varios policías resultaron heridos de carácter leve y también sufrieron lesiones algunos de los implicados en la trifulca, ninguna de gravedad, según la Policía Nacional, que ha confirmado que no se intervinieron armas.

De momento, se desconoce el origen de la disputa que acabó en el enfrentamiento con los agentes.

Tras ser trasladados a la comisaría, los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de los delitos de riña tumultuaria lesiones leves y de atentado contra agentes de la autoridad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  7. El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

Detenidas ocho personas tras una pelea en un pub de la Urbanización Guadiana de Badajoz

Detenidas ocho personas tras una pelea en un pub de la Urbanización Guadiana de Badajoz

Teatro, danza y humor para el mes de octubre en el 'Carolina Coronado' de Almendralejo

Teatro, danza y humor para el mes de octubre en el 'Carolina Coronado' de Almendralejo

Ingresa en prisión un vecino de Guareña por tentativa de homicidio de dos jóvenes con una escopeta de caza

Ingresa en prisión un vecino de Guareña por tentativa de homicidio de dos jóvenes con una escopeta de caza

Abierto el plazo de inscripciones para el transporte gratuito a Fuente de Cantos con motivo del Día de Tentudía

Abierto el plazo de inscripciones para el transporte gratuito a Fuente de Cantos con motivo del Día de Tentudía

Pacenses alertan del botellón en Las Vaguadas: ‘’Menores de 12 años acaban tirados por el suelo”

Pacenses alertan del botellón en Las Vaguadas: ‘’Menores de 12 años acaban tirados por el suelo”

Estudiantes de Villafranca de los Barros se forman en la elaboración de vinos verdes

Estudiantes de Villafranca de los Barros se forman en la elaboración de vinos verdes

Cuatro heridos en un accidente de tráfico con dos vehículos implicados en Alconchel (Badajoz)

Cuatro heridos en un accidente de tráfico con dos vehículos implicados en Alconchel (Badajoz)

Mónica Pagliere, la vecina de Las Moreras que acondiciona sus calles: "Me cansé de esperar que limpiaran"

Mónica Pagliere, la vecina de Las Moreras que acondiciona sus calles: "Me cansé de esperar que limpiaran"
Tracking Pixel Contents