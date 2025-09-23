Tras las quejas de los vecinos de Las Vaguadas
El Ayuntamiento de Badajoz recuerda que los botellones no están permitidos
Subraya que no solo se sancionará a quienes beban en la calle, especialmente si son menores de edad, sino también a quienes les puedan proporcionar las bebidas
El Ayuntamiento de Badajoz ha recordado que los botellones no están permitidos en la ciudad como establece a este respecto y de forma "clara" la ordenanza municipal de convivencia. "No se puede consumir alcohol en la vía pública", ha precisado.
"Por ello, no solo se sancionará a quienes beban en la calle, especialmente si son menores de edad, también a quienes les puedan proporcionar las bebidas para que lo hagan", ha expuesto la concejala de Policía Local, Gema Cortés.
Cortés ha recalcado que, "más allá de las sanciones", se quiere proteger a los jóvenes "y, por supuesto, velar por el descanso de los vecinos", puesto que "la ciudad la construimos entre todos".
A este respecto, ha hecho hincapié en que "por supuesto" entienden la preocupación de los vecinos de Las Vaguadas, después de que uno de los parques de esta urbanización se haya convertido en un punto de reunión habitual para la celebración de botellones.
Al mismo tiempo, ha apuntado en declaraciones difundidas por el ayuntamiento de la capital pacense que los propios vecinos así se lo han transmitido y hecho llegar al consistorio, quien está "encima de esta situación".
Así, la Policía Local está actuando con presencia en la zona para que, "de manera preventiva y disuasoria", los jóvenes no se queden en la misma, como también se está sancionando a quienes están incumpliendo con la normativa, a tenor de lo cual ha recordado que los botellones no están permitidos en la ciudad y que la ordenanza municipal de convivencia "es clara a este respecto: no se puede consumir alcohol en la vía pública".
