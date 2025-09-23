Badajoz desayuna y se solidariza con el Alzheimer

"En España son más de 800.000 personas las que padecen Alzheimer. Las cuales nos necesitan. A instituciones, cuidadores y a la ciudadanía. Es nuestro deber intentar reducir y eliminar esos problemas que padecen de la forma en la que podamos". Estas son las palabras que Ramón Hernández, presidente de la Asociación Extremeña de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias afines (Afaex), ha lanzado a la sociedad en el acto de inauguración del desayuno solidario realizado hoy en Badajoz por el Día Internacional de esta enfermedad.

Un alegato que los pacenses han seguido al pie de la letra. Desde las 9.00 hasta las 12.00 horas, centenares de vecinos se han dado cita en el Hospital Centro Vivo para colaborar con la causa y degustar las migas solidarias. "Para ser la primera vez que llevamos a cabo este tipo de acto el resultado ha sido bastante exitoso. Teníamos nuestros temores, de asistencia y de organización, pero ente las entidades colaboradoras y los ciudadanos los han evaporado. Solo hay que ver la cola tan numerosa que han formado para poder colaborar", señala Ramón Hernández.

En total se han vendido unas 470 raciones a un precio de 3 euros, que sumado a varias donaciones altruistas recibidas, hacen una recaudación de 1.500 euros. "Se trata de un acto innovador, popular y simbólico. El número recaudado es lo de menos, lo realmente importante es ver como se ha cumplido nuestro objetivo, que era concienciar a la población", subraya el presidente.

"Enfermedad colectiva"

Germán Hurtado, socio de Afaex, no quería perderse la actividad. A su madre le diagnosticaron Alzheimer hace unos años y desde su experiencia asegura que "no se trata de una enfermedad de una sola persona, sino que es colectiva y afecta a todo el núcleo familiar". Los dos primeros años después del diagnóstico el progreso de la enfermedad estuvo comedido, pero todo se agravó de manera sustancial al tercer año. "Mi madre perdió totalmente el concepto de lo que era una vida normal. Dejó de conocer, hubo que empezar a darle de comer porque no era capaz ella sola, ponerle una sonda, ... La vida en casa cambia. Dependen de una persona todos los días a todas horas y eso requiere una implicación por parte de todos", explica este vecino mientras añade: "A pesar de todo, ella seguía en todo momento con una sonrisa en la boca y esa era la razón que nos daba fuerzas para seguir insistiendo".

La madre de Hurtado ya no está, pero él sigue luchando para que se haga eco y la investigación de las enfermedades cognitivas y neurodegenerativas avance. "Actos como este son necesarios. Para que la gente se implique y conciencie e interiorice que esto es una lotería que nos puede tocar a cualquiera. Ciudadanos, asociaciones e instituciones deben remar a una para que el desarrollo sea mayor en una investigación que ahora mismo continúa en pañales", subraya.

Apoyo y entendimiento

Esa lucha constante que mantienen muchos familiares de personas con Alzheimer, en muchas ocasiones, no sería posible llevarla a cabo sin la ayuda y el entendimiento de los seres queridos. Francisco Leal, Amparo Gil, Agustina Asenjo y Pilar Durán son amigos "de toda la vida" del presidente de Afaex, Ramón Hernández. Desde pequeños le han ayudado en todo lo que fuera necesario, y a día de hoy continúan haciéndolo. Con su presencia en el desayuno solidario, este grupo de amigos tenía el objetivo de dar su apoyo a quiénes lo necesitan. "Ramón lleva luchando toda la vida con la enfermedad neurodegenerativa de su madre. Es un orgullo ver como no desiste y todo lo que ha movilizado por esta causa. Igual ahora nos vemos menos, pero contra el Alzheimer todo el esfuerzo y el tiempo que se dedique es poco. Siempre podrá contar nuestro apoyo y nuestra amistad y nosotros con la suya", ha señalado Francisco Leal.

Implicación de la Diputación

El desayuno solidario se ha llevado a cabo en el Hospital Centro Vivo, espacio cedido para la causa por la Diputación de Badajoz. La presidenta, Raquel del Puerto, ha intervenido para mostrar su compromiso con Afaex y subrayar la importancia de seguir invirtiendo en investigación como única vía para frenar el avance de la enfermedad. "Necesitamos más inversión pública, y también privada. Necesitamos más apoyo a los científicos que ya dedican su trabajo a ello y más conexión y cooperación entre la ciencia, la sanidad y la sociedad. Y lo necesitamos de forma urgente ante el constante avance de la enfermedad, y esa, ahora mismo, es la única esperanza”, ha señalado.

En el marco de este compromiso, la Diputación de Badajoz ha anunciado la licitación de un proyecto para instalar un ascensor en la sede de la federación, ubicada en el edificio de la antigua Maternidad en la capital pacense, con una inversión de 66.553 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. La nueva infraestructura estará disponible en abril de 2026 y permitirá mejorar la accesibilidad y la prestación de servicios de las asociaciones allí ubicadas.

Para concluir, la presidenta ha querido poner en valor el trabajo de las asociaciones y, de manera especial, el esfuerzo diario de los cuidadores: "El Alzheimer no solo borra los recuerdos y transforma a los seres queridos, también desgasta y destroza a sus familias y a sus cuidadores. Sois los que vivís el día a día, los que sufrís la dureza de la enfermedad; y lo hacéis con una entereza admirable y una fuerza que os la da el amor y el cariño a vuestros familiares. El alzhéimer puede robarles el recuerdo, pero no el recibir vuestros cuidados, vuestros abrazos, vuestros besos y vuestro amor”, ha sentenciado Raquel del Puerto.