Badajoz se prepara para la Navidad: comienzan a instalar las luces

Este martes, 23 de septiembre, Badajoz ha registrado temperaturas que rondan los 30 grados, pero la ciudad ya está más cerca de la Navidad. Los adornos navideños comienzan a colocarse en algunos enclaves pacenses.

La empresa Iluminación Ximénez es la encargada de la decoración lumínica navideña que obtuvo el contrato plurianual para desarrollar esta labor tanto en estas fiestas como en carnaval o la feria de San Juan. Esta empresa realiza este tipo de servicios a lo largo de toda España.

Decorando la ciudad

La plaza de Minayo ha sido uno de los primeros espacios en ser decorados. En concreto, un operario ayudado de una grúa pluma colocaba una manta de luces leds sobre una de las dos palmeras que están frente a la fachada del teatro López de Ayala. La instalación de los adornos en los árboles pacenses es, quizás, una de las tareas más laboriosas comparándolas con otros de los grandes elementos que suelen ir sobre las calzadas. En enclaves como la mencionada plaza, la avenida de Huelva, la plaza de la Libertad o la de los Reyes Católicos, la empresa Ximénez suele llenar de bombillas muchos de los árboles para transformar la ciudad con el espíritu navideño.

Imagen de la plaza de Minayo con la grúa pluma utilizada para instalar los adornos navideños de Badajoz. / J. H.

Aunque este martes han comenzado a colocar adornos lumínicos, llevan varias semanas trabajando en la pre instalación. En zonas pacenses como la avenida Ricardo Carapeto iniciaron la instalación de los cables tensores sobre los que colgarán las grandes estructuras metálicas que diseñan en su sede de Puente Genil (Córdoba). Ya se puede vislumbrar en qué puntos se van a posicionar los adornos, ya que los alambres que se utilizan como sostén ya están anclados de las farolas del barrio de San Roque.

Según ha podido conocer este diario, el gran volumen de trabajo que desarrollan de cara a la Navidad hace que en muchos de los lugares tengan que comenzar con la instalación de las luces meses antes de su alumbrado. Esta misma empresa lleva a cabo la decoración de la ciudad gallega de Vigo. Cada año realiza un importante despliegue de medios para transformar las calles. Los operarios de Iluminación Ximénez comenzaron el 30 de julio a decorar.

Problemas con los adornos en 2024

Estos cables tensores provocaron varios incidentes el año pasado. Concretamente, en la avenida Ricardo Carapeto derribó la balaustrada de una vivienda. Las rachas de viento más fuertes de lo normal que se registraron la noche del 25 al 26 de octubre hicieron que el ornamento se desprendiera y cayera a la acera.

No fue el único imprevisto, otro adorno navideño de la plaza de España tumbó tres farolas de forja rompiendo sus cristales y partidas por la mitad. El ayuntamiento asumió que había sido un error de la empresa que instaló dichos adornos y anunció su reposición. Diez meses más tarde estos elementos siguen sin ser sustituidos.

Por ahora, se desconoce la fecha concreta cuando se realizará el encendido de las luces de Navidad, pero si se realiza como en años anteriores, se celebraría a final del mes de noviembre, dentro de dos meses.