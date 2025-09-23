Los pensionistas de Monesterio organizan una visita cultural a Toledo y La Mancha

Un grupo de 44 pensionistas de Monesterio descubre la singularidad cultural, historia y gastronómica de Castilla la Mancha, a través de una visita guiada, entre los días 16, al 21 de septiembre. La asociación propuso esta actividad dentro de su programación anual, con el objetivo de compartir la singularidad de esta experiencia viajera, a través de la planificación de una ruta que no ha dejado indiferente al grupo de participantes.

Una experiencia, “intensa, preciosa y espectacular”, relata Cruz Bayón, presidenta de la asociación de pensionistas, que se inició con una primera parada en la ciudad madrileña de Aranjuez y la “obligada visita a su Palacio Real”. Durante la segunda jornada, en la capital de Castilla la Mancha, la expedición monesteriense disfrutó de la singularidad histórica y artística de un enclave, merecedor de la denominación de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. La intensa jornada los llevó por el Monasterio de San Juan de los Reyes, la Sinagoga del Tránsito, la Iglesia de Santo Tomé y el Entierro del Conde Orgaz, la catedral, el Alcázar, el Mirador del Valle y otros emplazamientos y lugares únicos, para conocer algunos de los enclaves “menos turísticos, pero muy recomendables”.

A las afueras de la capital, durante la tercera jornada, el grupo de mayores disfrutó del mejor espacio de ocio que visitar en Toledo. Puy du Fou ofrece un viaje por la historia de España a través de distintos espectáculos que, al llegar la noche, se cierran con El Sueño de Toledo, con más de 200 actores, fuegos artificiales y efectos acuáticos.

Almagro y Campo de Criptana

En Almagro, los mayores de Monesterio recorrieron sus calles, visitaron su Plaza Mayor y conocieron su Corral de Comedias, único teatro barroco del siglo XVII que se conserva íntegro en nuestro país. Las casas encaladas de Puerto Lapice; el albaicín y los molinos de viento de Campo de Criptana; el Toboso de Dulcinea o Argamasilla de Alba, fueron otros de los itinerarios recorridos por este grupo de mayores, que disfrutaron de la denominada ‘Ruta del Quijote’ que recorre los lugares que inspiraron la obra de Miguel de Cervantes. “Venimos encantados”, afirma Cruz Bayón, muy satisfecha con el resultado de esta ruta que, inicialmente estaba prevista para el pasado mes de abril. Algunos problemas con la agencia retrasaron la fecha. Se añadió el “desinterés” inicial por parte de socios y socias. Finalmente, pese a estos “contratiempos”, la ruta ha resultado “muy exitosa”.

Tras esta actividad, la asociación retomará su programación de actividades, entre las que destaca, como principal novedad, un taller digital gratuito, específico para personas mayores.