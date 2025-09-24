El Ayuntamiento de Villanueva tendrá que indemnizar al director de la banda de música

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha declarado firme la sentencia que considera improcedente el despido del director de Artes Musicales del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, acordado en diciembre de 2023 cuando era alcalde el actual secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.

La resolución confirma la emitida en marzo por el Juzgado de lo Social número 3 de Badajoz y rechaza el recurso interpuesto por el consistorio. La sentencia señala que la extinción del contrato de Javier Bernardino López no se ajustó a derecho y obliga al Ayuntamiento a optar entre su readmisión, con abono de los salarios de tramitación, o una indemnización de 31.073 euros.

El tribunal concluye que la plaza de director de la banda no cumplía los requisitos legales para su inclusión en el proceso de estabilización de empleo público invocado como causa del despido y que la convocatoria se realizó en fraude de ley. Además, recuerda que el trabajador accedió al puesto en 2012 mediante un concurso público y desempeñó desde entonces funciones esenciales en la estructura musical municipal.