El chip ha sido clave: identificado el dueño del caballo que provocó un accidente mortal en la carretera de Olivenza (Badajoz)

El chip que llevaba el animal ha sido la clave. El propietario del caballo que la madrugada del martes provocó un accidente de tráfico mortal en la carretera de Badajoz a Olivenza ya está identificado. Así lo ha confirmado este miércoles el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, a los medios de comunicación.

Una vez que ha sido identificado el dueño del animal, se dará traslado de sus datos al juzgado. "Es un accidente absolutamente inevitable", ha reiterado Quintana, que ha remarcado que se puede pedir prudencia en la conducción y respetar las normas de seguridad, pero cuando un caballo se escapa y atraviesa una carretera, supone un riesgo difícil de sortear.

En cuanto a lo que le puede suceder al propietario del animal, Quintana ha señalado que "está claro que hay una responsabilidad, porque el dueño es responsable de que el animal no se escape, acceda a una carretera, produciendo este riesgo, serán los juzgados los que diriman la gravedad, si tiene o no seguro de responsabilidad civil".

Según el delegado del Gobierno "da igual" el motivo por el que el caballo estaba en la carretera, si fue un accidente o una imprudencia por parte del propietario. "El caballo provocó el accidente, da igual todo lo demás, el propietario tiene la obligación de que eso no pase, da igual cómo fue". Lo más triste "es que no se puede hacer nada, era de noche y este tipo de accidente resulta inevitable", ha recalcado.

¿Qué ocurrió?

El accidente ocurrió sobre las 5.21 horas del martes, en la carretera Ex-107, a la altura de la barriada del Corazón de Jesús. Un joven de 35 años, natural de Badajoz y vecino de Olivenza, perdió trágicamente la vida al atropellar el vehículo que conducía un caballo, que también resultó muerto como consecuencia del fuerte impacto.

El fallecido es Óscar Alonso Sánchez. Trabajaba como vigilante de seguridad de Badajoz, a cuyo puesto se trasladaba esa mañana.

El vehículo, del que el fallecido era el conductor y único ocupante, chocó contra el animal y posteriormente volcó. El choque mortal se produjo en el kilómetro 5,5, según informó la Guardia Civil.

El atropello ocurrió en el vial en dirección a Badajoz, en el tramo comprendido entre el Corazón de Jesús y la rotonda que enlaza con la Ronda Sur. Según usuarios de esta carretera, habitualmente hay caballos en una finca de la derecha.