Herido grave un hombre de 67 años al colisionar un coche y una moto en Don Benito

La víctima ha sido trasladada al Hospital Don Benito-Villanueva

Un hombre de 67 años de edad ha resultado herido grave este miércoles en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados una furgoneta y una moto ocurrido este miércoles en Don Benito.

La colisión se ha producido sobre las 13,45 horas en la Ex-206, a la altura de la rotonda de Las Cumbres, según la información que facilita el 112 de Extremadura.

El herido sufre una luxación de hombro y diversas contusiones y ha sido trasladado hasta el Hospital Don Benito-Villanueva. Han intervenido una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Local.

