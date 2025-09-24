La presidenta del TSJEx: "Un juez jamás va a entrar en descalificaciones contra nadie"

«Un juez jamás va a entrar en descalificaciones y en críticas contra nadie. Es nuestra obligación mantenernos incólumes a posibles injerencias externas». Es una de las reflexiones que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, ha dejado este miércoles en Los Desayunos de La Crónica de Badajoz y El Periódico Extremadura, que han reunido a casi un centenar de personas en el hotel Las Tres Campanas.

La directora de Prensa Ibérica en Extremadura, María Ortiz, ha sido la encargada de entrevistar a la presidenta del TSJEx, quien ha vuelto a hacer una defensa férrea de la independencia judicial y a destacar que el sistema procesal español es «uno de los más garantistas» de la Unión Europea. Si ya era interesante escuchar a la invitada por su currículo y trayectoria, la actualidad política y judicial han hecho aún más atractiva esta convocatoria, patrocinada por Unicaja, que ha completado el aforo.

La presencia de María Félix Tena en Los Desayunos de La Crónica se ha producido solo un día después de que se conociera que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño, se sentarán en banquillo por la presunta contratación irregular del primero en la Diputación de Badajoz, cuando el segundo la presidía. La cascada de reacciones a esta decisión judicial no se hizo esperar, entre ellas, las de Gallardo, quien, tanto en una carta remitida a la militancia socialista, como en una entrevista en RTVE, ha vuelto a cargar contra una «minoría» de jueces que, en su opinión, están haciendo política de la judicatura y ha considerado que la instrucción de su caso, en manos de la jueza Beatriz Biedma, ha sido «irregular» y está basadoa en «conjeturas».

Era inevitable querer conocer la opinión sobre estas declaraciones de la presidenta del TSJEx, quien, pese a que no se ha referido en ningún momento al secretario del PSOE regional, ha asegurado que no está preocupada por la independencia judicial. «Los jueces y juezas son completamente independientes. Puedo entender las discrepancias, pero el ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho han establecido los contrapesos y son los recursos», ha recalcado Tena.

En este sentido, ha querido dejar claro que todos los asuntos que resuelve un juez en instrucción se pueden recurrir en las audiencias provinciales de cada territorio, un órgano colegiado con, como mínimo, tres magistrados, por lo que no se trata de «la decisión unipersonal ni unilateral de un juez, sino que la toman varios».

La presidenta del TSJEx ha subrayado que, frente a los ataques, un juez no puede hacer caso a ese tipo de comentarios. «En el juramento que prestamos cuando tomamos posesión, juramos o prometemos, mantenernos incólumes a las críticas y a las posibles injerencias externas de cualquier tipo: ni críticas ni alabanzas. Es nuestra obligación, la hemos asumido con respecto al ciudadano y la sociedad y nos hemos preparado durante muchísimos años para ello y nos seguimos preparando a diario», ha defendido.

Por ello, ha insistido, si un juez ha sido parcial o ha cometido errores de valoración o interpretación, «se solventa a través de recursos». En su opinión, lanzar el mensaje de que los jueces actúan por cuestiones distintas a la estricta aplicación del derecho «equivoca a la ciudadanía», un riesgo en un Estado de Derecho.

Aforamientos

Otra de las cuestiones planteadas en la conversación con María Félix Tena ha sido la alusión que hizo el Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, hace solo un par de días durante el acto de la apertura del Año Judicial sobre los aforamientos, que, según dijo, en muchos supuestos podrían suponer un «privilegio injustificable». La presidenta del TSJEx, que presidió la sala que se pronunció contra el aforamiento de Gallardo, se mostró cauta sobre su postura y se remitió al auto en el que se rechazó. «Todo lo que había que decir está dicho en el auto, yo ni quito ni pongo», ha afirmado.

Valdecañas

Con respecto al caso de Valdecañas, otro de los asuntos judiciales que ha copado los titulares en las últimas horas, después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado el recurso de la Junta de Extremadura contra el derribo del complejo residencial y de ocio cacereño, la jurista ha abogado por esperar a que se resuelvan las alegaciones aún pendientes. «Todo lo que pudiera decir ahora serían fuegos de artificio y confundir a la ciudadanía», ha dicho. En este sentido, ha precisado que lo que ha hecho el Constitucional es avalar que no se vulnera ningún derecho fundamental, por lo que no acoge el amparo y mantiene el auto del Tribunal Superior de Justicia de 2022, que obliga a demoler todas las edificaciones de la isla.

Nuevo modelo de organización

También ha habido tiempo en el encuentro para hablar sobre el nuevo modelo de organización de la justicia, con la creación de los tribunales de instancia, que, según Tena, tiene como principal objetivo la «optimización de recursos». La nueva oficina judicial ha permitido que no haya «compartimentos estancos» por jurisdicciones, por lo que los funcionarios no están adscritos a un único juzgado. ¿Que supone esto? Que en caso de bajas laborales no se impida su funcionamiento como antes, cuando los trámites se podían dilatar ‘sine die’ hasta cubrir esos puestos.

Además, según la presidenta del TSJEx, este nuevo modelo de organización fomenta el sistema de unificación de criterios objetivos por parte de los jueces, lo que incrementa la seguridad jurídica al ciudadano, así como la especialización de jueces dentro de las secciones, lo que tiene como ventaja que haya una mayor fluidez en la resolución de los asuntos.

En Extremadura, según ha señalado, el nuevo modelo ya está implantado en el 80% de los partidos judiciales. Aún están pendientes Badajoz, Cáceres, Mérida y Don Benito, donde comenzará a funcionar a partir del 1 de enero.

La presidenta del TSJEx ha destacado que la región extremeña «parte de una situación privilegiada» porque lleva años funcionando en diferentes partidos judiciales y, hasta la fecha, sin incidencias, tan pocas que ni la ciudadanía se ha percatado de su puesta en marcha.

Inteligencia Artificial

Otro reto de la Administración de Justicia es la Inteligencia Artificial (IA). En la actualidad, según ha explicado, hay varias experiencias piloto en marcha, que han permitido robotizar y agilizar algunos trámites, como la cancelación de antecedentes penales o la admisión a trámite de los procedimientos monitorios. Además, está pendiente otro para las ejecuciones civiles, donde se produce un «tapón» que la IA contribuirá a descongestionar. «Los resultados están siendo factibles y tendremos que ir avanzando poco a poco», ha valorado Tena.

Justicia y empresa

Margarita Serna ha calificado como «esencial» el tándem justicia y empresa, pues ha defendido que la confianza jurídica de las pymes es «clave» para favorecer el desarrollo empresarial

La directora de Prensa Ibérica en Extremadura, por su parte, ha agradecido a la presidenta del TSJEx haber aceptado «de manera inmediata» la invitación para participar en este foro

«Los Desayunos de La Crónica de Badajoz ponen de manifiesto la importancia de la información local, que no solo hacemos con el periódico diario, sino también organizando una serie de eventos como este, con personalidades relevantes que hablan de asuntos muy importantes para la ciudadanía.