Reclaman un paso de peatones elevado frente al colegio La Juventud de Badajoz para reforzar la seguridad

Padres y madres del colegio La Juventud de Badajoz, en la avenida Pardaleras, han expresado su preocupación por la “falta de seguridad” en el paso de peatones situado junto a la salida del centro.

Solicitan medidas urgentes que garanticen la protección del alumnado en las horas de entrada y salida, cuando se concentra un mayor número de niños y familias en la zona.

Pese a las obras de mejora que se llevaron a cabo este verano por parte de los operarios del servicio municipal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Badajoz, las familias coinciden en que se podría mejorar la seguridad al centro educativo habilitando un paso de cebra sobre elevado que “frene” los vehículos en esa recta, donde aseguran que muchos conductores “circulan como locos” a pesar de que la velocidad en esa vía está limitada a 20 km por hora.

Ismael Pozueco Ruano, padre de una alumna del colegio, cree que las medidas aplicadas hasta ahora en el entorno del centro “no han servido de nada” para reducir el riesgo en el paso de peatones más cercano. Según explica, la única intervención visible ha sido la colocación de una protección más grande junto a la entrada, que facilita que los padres puedan apoyarse mientras esperan a sus hijos, pero que “no afecta a la velocidad a la que circulan los coches”.

“De cara al tráfico, lo que han hecho no sirve absolutamente de nada. Los vehículos siguen pasando rápido, da igual que sean coches, motos o patinetes. A la hora punta de salida de los niños se superan con facilidad los 50 kilómetros por hora, haya peatones o no cruzando. Es un paso de peatones que ya no se respeta”, lamenta.

Pozueco sostiene que la única medida realmente eficaz sería la construcción de un paso de peatones elevado, bien diseñado, que obligue a los conductores a frenar de manera progresiva. “Los resaltes de plástico que se han ido colocando por Badajoz están destrozados, se levantan y al final no sirven para nada. No se trata de un bache sorpresa, sino de una elevación que realmente obligue a reducir la velocidad”, insiste.

La preocupación de las familias no es nueva. Según este padre, las reclamaciones se intensificaron tras varios incidentes con vehículos y patinetes en la zona. “Se lleva tiempo pidiendo una solución, pero hasta ahora no se ha hecho nada efectivo. Los dos resaltes que hay antes y después del paso tampoco frenan el tráfico y la presencia policial ayuda, pero solo el día que están. A partir de ahí, volvemos a lo mismo”.

A las quejas de Pozueco se suma también la voz de Nieves Domínguez García, otra madre del colegio, que considera que la solución pasa por instalar un semáforo que regule el tráfico en ese punto. “Lo que tendrían que hacer es poner un semáforo realmente, porque ya ha habido varios accidentes. Es cierto que la ampliación de la acera ayuda un poco, sobre todo porque evita que los coches aparquen en doble fila justo a la salida, aunque en un lado se sigue haciendo. Pero lo importante sería regular el tráfico de otra manera”, apunta.

Reconoce que el temor de las familias es constante, especialmente a la hora de la salida. “Al final hablamos de niños pequeños. Aunque los acompañes, en cualquier momento uno puede echar a correr y fíjate lo cerca que está la puerta del colegio del paso de peatones. Las maestras los acompañan hasta la salida, pero con el mogollón de gente que se forma ahí, ¿quién asegura que no se cruce alguno de repente?”, se pregunta.

Riesgo de atropellos en horas punta

La madre recuerda que las reclamaciones vienen de lejos, pero que se han intensificado en los últimos años tras varios incidentes. “El curso pasado, por ejemplo, un patinete atropelló a una madre y a un niño y aunque no fue justo a la hora de la salida, ocurrió a la salida del comedor. Aquí no solo hay movimiento en la entrada y salida de la mañana, también en la matinal, en el comedor, en las actividades de la tarde… No basta con poner un policía en momentos puntuales, porque la vida del colegio va mucho más allá del horario lectivo”, expone.

Rosa María Lara, que acude cada mediodía a recoger a sus dos nietas, reconoce que muchas veces son los propios adultos quienes contribuyen al problema al estacionar los vehículos en la misma puerta del colegio, dificultando la visibilidad. “Nosotros mismos ponemos los coches en la entrada y muchas veces no ves bien venir a los demás vehículos. Aquí hay muchísimo tráfico y muchísimos niños. Yo pienso que no estaría mal que vinieran los municipales”, admite.

Patrulla de municipales

Para ella, la presencia policial sería la medida más eficaz a corto plazo. “Por lo menos en la hora punta, que hubiera una patrulla de municipales que parara un poco el tráfico. Otra cosa no creo que puedan hacer tampoco. Elevar el paso de peatones puede ayudar, sí, pero los resaltes no siempre sirven, porque al final los conductores se los saltan como quieren. Si vienen a toda pastilla, los van a saltar igual”, opina.

Aunque no ha vivido en primera persona ningún susto con sus nietas, confiesa que se han producido incidentes cerca del colegio y que los padres no dejan de sentirse intranquilos. “Al final hablamos de niños, y cualquier despiste puede tener consecuencias muy graves”, advierte.

Testimonio de la AMPA

Por su parte, la Asociación de Madres y Padres del colegio (AMPA), valora positivamente las mejoras en el entorno escolar. En representación de la asociación, la vicepresidenta María Rodríguez, ha mostrado su satisfacción por las actuaciones llevadas a cabo recientemente por el ayuntamiento, en la avenida donde se ubica el centro.

Según ha explicado a este medio, se ha ampliado el acerado, lo que "facilita la visibilidad y mejora la seguridad" de las familias que esperan a sus hijos, ya que ahora, lo hacen en la acera y no en la calzada, como ocurría antes.

Además, se ha instalado una barandilla que mantiene a los peatones alejados de la vía. “De este modo, se ha mejorado la entrada y salida del colegio y las familias están más tranquilas”, ha señalado.

No obstante, desde la AMPA advierten de que, si a lo largo del curso comprueban que las medidas resultan insuficientes, también solicitarán al ayuntamiento la construcción de un paso de peatones elevado. La vicepresidenta recuerda que, a los problemas de visibilidad, se suma la velocidad a la que circulan muchos conductores por la zona. “Existen barras reductoras, pero el problema es que los conductores las esquivan”.