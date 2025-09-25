Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PROGRAMACIÓN FERIA DE SAN MATEO

Abraham Mateo actúa gratis esta noche en Elvas: última llamada para no perdérselo

El artista internacional hará bailar a La Raya al ritmo de "Señorita"

Abraham Mateo.

Abraham Mateo. / LA CRÓNICA

Jorge Segura

La espera ha terminado. Esta noche, jueves 25 de septiembre, el cantante Abraham Mateo llenará de música y energía el Parque da Piedade de Elvas, en el marco de la feria de San Mateo. El espectáculo comenzará a las 22:00 horas (hora portuguesa) y la entrada será completamente gratuita.

El gran atractivo de la feria

Cada año, la feria de San Mateo atrae a miles de personas gracias a su programa de conciertos al aire libre. En esta edición, el guiño especial a España llega con Abraham Mateo, un artista que arrastra a legiones de fans en todo el mundo y que se ha convertido en un fenómeno de masas con más de 15 millones de seguidores en redes sociales y plataformas digitales.

Una cita esperada por el público pacense

La cercanía con Badajoz convierte a Elvas en el punto de encuentro perfecto para quienes deseen vivir una noche diferente. Se espera una gran afluencia de público extremeño que cruzará la frontera para disfrutar de un recital que promete ser inolvidable.

El Parque da Piedade se transformará en el corazón musical de la Raya, en una velada que mezcla fiesta, juventud y el magnetismo de uno de los artistas más seguidos de la escena pop hispana.

Llegar con tiempo, clave para disfrutar sin prisas

Las autoridades locales recomiendan acudir con antelación suficiente, ya que se prevé una asistencia masiva y la zona de aparcamiento cercana al recinto es limitada. Además, la explanada donde se ubica el escenario no es demasiado amplia, por lo que quienes lleguen antes podrán acceder con mayor comodidad y escoger los mejores lugares para disfrutar del concierto.

Noticias relacionadas y más

Un consejo que puede marcar la diferencia: planificar la llegada con tiempo permitirá evitar aglomeraciones en los accesos y vivir el espectáculo de principio a fin sin contratiempos.

