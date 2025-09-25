El Área de Igualdad de la Diputación trae a Monesterio un taller para que las mujeres dejen de ser ‘las últimas’

El Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Badajoz, en colaboración con el ayuntamiento de Monesterio y su Universidad Popular, celebrará, el próximo día 14 de octubre, el taller denominado, ‘Las últimas’. Se trata de una actividad teatral, (sin representación), destinado a mujeres que “han tenido que hacerse mayores en un mundo sin oportunidades para ellas”. El objetivo, según sus promotores, es, “buscar su voz, para que puedan expresar sus emociones y tomar consciencia de lo necesarias que son”.

Pepa Gracia, encargada de dirigir la actividad, explica que, la denominación de este taller, pretende romper con el estereotipo de las mujeres de esta generación. Más allá de hacer teatro, la actividad se formula como “un espacio para compartir experiencias”. Más bien, se trata, narra Pepa Gracia, de un “taller de teatro-documento, en el que no hay un resultado visible, sino un proceso”. Es decir, “trabajar para compartir las propias experiencias”, a través de un “proceso de investigación”, utilizando métodos, ejercicios y dinámicas teatrales.

Dos horas

Durante 2 horas, (entre las 11:00 y las 13:00), las participantes, intentarán buscar conclusiones a través de diferentes contenidos basados en sus propias historias. “Lo más sorprendente es el nivel de intensidad que alcanza cada taller” en tan corto espacio de tiempo. A través de la primera dinámica, en el primer cuarto de hora, expresa la responsable de la actividad, “ya somos todas amigas”. A la media hora, “ya hemos reído y llorado juntas”.

Las mujeres interesadas, mayores de 60 años, deben inscribirse previamente en la casa de la cultura. Pueden hacerlo de manera presencial o a través de los teléfonos, 924 516 824 y 685 399 246. No se requiere ningún perfil específico. Únicamente, ser mujer y tener la edad requerida pues, tal y como indica Pepa Gracia, el taller está destinado a “una generación específica”. Sin ir más lejos, la de su propia madre. Su experiencia personal la llevó a idear esta actividad destina a aquellas mujeres, “educadas para poner a toda la familia, absolutamente por delante de sí mismas. Viven por y para los demás”. En definitiva, se trata de, al menos durante 2 horas, “ponerlas a ellas en primer lugar”.

“Igual que muchas veces vamos al fisio para cuidar nuestro cuerpo, acudir a este taller es muy similar a recibir un masaje en nuestras emociones”, resume Gracia. “Que se entreguen sin miedo. Al final se van a sentir mucho más liberadas”, concluye.