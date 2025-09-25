Monesterio volverá a ser sede de los Conciertos Didácticos de AUPEX

La programación cultural de la Navidad de Monesterio volverá a contar con los tradicionales Conciertos Didácticos que, anualmente organiza la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, (AUPEX).

El secretario general de Cultura, Francisco Palomino, acompañado por la responsable cultural de AUPEX, Marta del Pozo y por su presidente, Miguel Sansón, ha sido el encargado de presentar el nuevo ciclo de conciertos didácticos que, en esta edición llegará a 29 localidades de la región, durante el último trimestre de este año.

Entre los objetivos de esta actividad destacan, “descentralizar la cultura y llevarla al ámbito rural, e impulsar el trabajo de jóvenes artistas”. En este sentido, el secretario general de Cultura, afirma que, estos circuitos, ofrecen a los jóvenes artistas extremeños, la oportunidad de “desarrollarse profesionalmente”. Estos conciertos subrayan desde la organización, tratan de “identificar, promocionar y difundir el trabajo e las agrupaciones musicales extremeñas dedicadas a la música clásica”. También suponen una propuesta con la que “facilitar a la ciudadanía el acceso, disfrute y comprensión” de este género musical, desde una perspectiva “educativa, participativa y lúdica”.

Melodías del tiempo

El Auditorio Municipal de la casa de la cultura de Monesterio, acogerá el concierto titulado, ‘Melodías del tiempo’, a cargo del cuarteto Ayala. Según la programación de AUPEX, el concierto, con entrada gratuita está programado para las 18:30 horas, del día 26 de diciembre.

El cuarteto Ayala, está integrado por Mario Guedes y Laura Vila (violines), Dylan Pujazón (viola) y Ana Vila (violonchelo). Los intérpretes ofrecerán un recorrido musical a través del tiempo, con el que los y las oyentes descubrirán, poco a poco, la evolución de la música clásica a través de sus diferentes épocas, a través de la música de algunos de los compositores y compositoras más influyentes de este género musical.

Para ello, el cuarteto Ayala, presentará pequeñas obras que representan o identifican las más grandes corrientes o épocas de la música clásica occidental. El objetivo es que los asistentes “sean capaces de reconocerlas por su importancia y su popularidad” que, “serán capaces de entender, gracias a las explicaciones didácticas que se brindarán en cada momento.