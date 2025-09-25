Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio

Muere una persona en el incendio de un piso en Badajoz

El suceso ha ocurrido en la avenida Santa Marina

Los bomberos en avenida Santa Marina 54

Los bomberos en avenida Santa Marina 54 / Santi García

El Periódico Extremadura

Una persona ha fallecido este jueves por la mañana en el incendio de un piso en la avenida de Santa Marina nº 54 de Badajoz, según han confirmado a este diario fuentes de la Policía Nacional. El 091 ha recibido una llamada alertando del incendio en una vivienda y cuando los bomberos del parque municipal han accedido al interior, han hallado un cuerpo ya sin vida. De momento, no ha trascendido si se trata de un hombre o una mujer ni tampoco su edad. Los bomberos continúan en el interior del inmueble en estos momentos y, por ahora, se desconocen las causas del fuego.

(Ampliaremos información).

