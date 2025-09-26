Almossassa arranca con 111 puestos y un recorrido que se adentra en la Alcazaba

La Alcazaba ha amanecido este viernes convertida en un enorme mercado árabe. Los muros que durante siglos defendieron la ciudad se han llenado de toldos de colores, tenderetes de especias, puestos de joyería y el murmullo de cientos de visitantes que se han abierto paso entre los arcos. Con esta imagen ha arrancado Almossassa 2025, la fiesta que recuerda la fundación de Badajoz hace 1.150 años y que este año estrena como gran novedad el traslado de los zocos de las plazas San José y Santa María al interior del recinto monumental.

La inauguración ha comenzado con una representación teatral en la explanada de la Alcazaba. La escena ha recreado la creación de Batalyaws, la ciudad levantada por Ibn Marwán en el siglo IX. El público ha seguido la obra con atención y, después, el ambiente ha cambiado por completo: los sones de tambores y flautas han llenado el espacio, han aparecido bailarinas con cántaros en las manos y zancudos que recorrían el recinto. Cerca de allí, los cetreros mostraban halcones y búhos a los curiosos, mientras el aire se impregnaba de incienso y del humo de la carne asada al carbón.

Cambio de ubicación

Entre los tenderetes más visitados ha estado el de Blanca Vilches, comerciante de Cáceres que lleva catorce años viniendo a la fiesta. Mientras acomodaba resinas e inciensos artesanos, explicaba que este año le había tocado instalarse en la Alcazaba, algo que no le ha terminado de convencer. “Aquí es la primera vez, siempre he estado en la plaza Alta. Yo prefiero la continuidad de las plazas, porque parece que todo queda más unido, pero bueno, estas son las circunstancias. Aun así disfruto mucho de este mercado y tengo clientela fiel que me busca cada año”, señalaba.

A tan solo unos metros, en un puesto de joyería, Ana Fernández, estudiante de Don Benito, hojeaba collares y bisutería. Es su primera vez en Almossassa y reconocía estar sorprendida por la magnitud del evento. “Me habían hablado muy bien, pero no pensaba que fuera tan grande. Me gustan mucho las joyas y las piedras, me transmiten tranquilidad y buena energía. Volveré seguro, y me han dicho que de noche es todavía más bonito, así que el año que viene quiero quedarme todo el fin de semana”, afirmaba.

El paseo por la fortaleza ha ofrecido escenas muy distintas en cada rincón. Varias mesas de madera invitaban a probar juegos tradicionales como Las cabras o El asno rojo. Junto a ellas, las jaimas decoradas con telas de colores guardaban escudos, pieles y utensilios medievales, como un campamento árabe abierto al público. Todo ello acompañado por la música que resonaba entre los muros de la Alcazaba.

Plaza Alta como punto de encuentro

La plaza Alta se mantiene como espacio de referencia. Allí se ha conservado buena parte del mercado tradicional, con puestos de artesanía, bisutería, alimentación, juguetes y ropa, además de espacios para comer y beber desde tés marroquíes hasta dulces típicos. La decoración, con guirnaldas y banderolas, ha reforzado el aire festivo y ha convertido el paseo en una de las estampas más reconocibles de Almossassa. Aunque la Alcazaba concentra la gran novedad de este año, la plaza sigue siendo el lugar de encuentro y el punto de partida para muchos visitantes antes de subir hacia la fortaleza.

El alcalde, Ignacio Gragera, ha puesto el acento en el cambio de escenario y ha defendido la elección de la Alcazaba como epicentro de la celebración. Ha animado a los pacenses a descubrirla, a disfrutar de su ambiente y de los 111 expositores. “Aquí hay de todo, desde artesanía hasta teterías, y además se puede comer en un entorno privilegiado. Al caer la tarde la Alcazaba es seguramente el lugar más especial de todo Badajoz”, subrayó. También recordó el sentido de la fiesta y el pasado árabe de la ciudad: “Badajoz no olvida sus raíces. Es una ciudad con una profundísima tradición cristiana, pero que bebe también de sus fundadores árabes y no olvida cuáles son esos orígenes”.

El mercadillo ha abierto sus puertas esta mañana y se podrá recorrer hasta la medianoche. A lo largo de la jornada se han sucedido exhibiciones de cetrería, talleres de juegos infantiles, demostraciones de oficios tradicionales y animación callejera con pasacalles de música y danza. El momento central llegará a las 21.30 horas, cuando el escenario de la Alcazaba acoja el estreno de Crónicas de un Reino, la obra escrita y dirigida por Miguel Ángel Latorre que revive la fundación de la ciudad. La primera noche de Almossassa se completará con actuaciones musicales, cuentacuentos y propuestas gastronómicas inspiradas en la cocina andalusí, prolongando la fiesta hasta bien entrada la madrugada.