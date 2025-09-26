El cabañuelo de Tentudía augura un 2026 cálido y seco

Ya tenemos la predicción meteorológica del cabañuelo de Tentudía, Juan Luis Fernández. El 2026 será “cálido y seco”. Según sus predicciones nos aproximamos a un año “totalmente atípico” en lo meteorológico, con lluvias en julio y calor en marzo y octubre.

Fernández, desde siempre, gran observador de los fenómenos atmosféricos y naturales, (trabaja como bombero forestal en la torreta de la sierra de Aguafría), ha dedicado buena parte del mes de agosto a contemplar y anotar, cuidadosamente y a distintas horas del día y de la noche, distintas referencias con las que prever el clima del año siguiente. Cada día de observación corresponde a un mes y, según este método ancestral, el año que está por llegar, seguirá formando parte de una situación “cíclica”, marcada por la escasez de precipitaciones.

Hasta el momento, el pronóstico de Juan Luis para este año está siendo bastante certero. Si acaso, erró en el cálculo de las lluvias de la pasada primavera, que, aunque aparecían en su predicción, afortunadamente fueron mucho más generosas de lo augurado. “Me quedé escaso. Nadie esperaba que en marzo las lluvias fueran tan generosas”, reconoce el cabañuelo.

Luna de octubre y la Piedra de San Juan

No satisfecho con este pronóstico, Fernández espera poder ratificar o, quizá mejor para todos, confundirse, tras la visualización e interpretación de la luna de octubre. Este método, complementario a las cabañuelas, se realiza entre los días 21 al 24 de octubre. Fundamentalmente, se observa “la humedad en el ambiente” y esta circunstancia ayudará a conocer “como serán climatológicamente los 7 meses venideros, correspondientes con el actual otoño, el próximo invierno y la siguiente primavera.

Por si no fuera suficiente, este año, además de registrar las características del cielo, el viento, la luna y las estrellas e incluso, el comportamiento de los animales, Juan Luis añade otra expresión ancestral para la predicción meteorológica. La mágica noche de San Juan, propicia para realizar ritos y hechizos, lo es también para conocer el tiempo meteorológico que está por venir. El rito, explica el cabañuelo, consiste en colocar sobre la tierra “una piedra plana y partida”. Al día siguiente, a primera hora, “se observa si la piedra presenta humedad”. De esta manera, se interpreta “como vendrá la otoñada o el año venidero”. Y, según lo visto, de todas, todas, “el próximo será un año de lluvias escasas”.

“Ojalá nos equivoquemos todos los que nos dedicamos a esta distracción, afición o tradición y tengamos un año tan abundante en lluvias como este”, concluye Juan Luis Fernández, no sin antes, dejarnos el planning detallado de sus cabañuelas para 2026.

Predicción por quincenas

Enero: Primera quincena, sol y nubes. Segunda quincena, nubes y lluvia

Febrero: Primera quincena, nubes y viento. Segunda quincena, nubes y lluvia

Marzo: Primera quincena, calor y viento de levante. Segunda quincena, calor y calima.

Abril: Primera quincena, nubes y calor. Segunda quincena, calor y calima.

Mayo: Primera quincena, nubes y lluvia. Segunda quincena, nubes y lluvia.

Junio: Primera quincena, nubes y calor. Segunda quincena, nubes y llovizna.

Julio: Primera quincena, calor y calima. Segunda quincena, nubes y lluvia.

Agosto: Primera quincena, calor y nubes. Segunda quincena, nubes y calima.

Septiembre: Primera quincena, nubes y viento. Segunda quincena, calor y calima.

Octubre: Primera quincena, nubes y calor. Segunda quincena, nubes y tormenta.

Noviembre: Primera quincena, nubes y lluvia. Segunda quincena, nubes y lluvia.

Diciembre: Primera quincena, nubes y viento. Segunda quincena, nubes y tormenta.