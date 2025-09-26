Suceso
Una conductora novel choca contra un semáforo junto al Banco de España en Badajoz
El siniestro ocurrió en torno a las 22.15 horas
Un semáforo y una farola en el suelo. Este es el resultado del accidente de tráfico ocurrido en la noche de este jueves en la avenida Antonio Masa Campos de Badajoz. En concreto, se produjo en la intersección entre la mencionada avenida y las de Colón y del Perú en torno a las 22.15, según informa la Policía Local pacense.
Era "una conductora novel" quien conducía el vehículo siniestrado, un coche marca Peugeot que, según indican, "se despistó" perdiendo el control del mismo. Tras esto, la joven terminó impactando contra un semáforo y una farola situada entre la avenida Antonio Masa Campos y el carril auxiliar que va en paralelo a dicha vía y que discurre entre el Banco de España y la residencia universitaria Hernán Cortés.
Control de alcoholemia
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias dotaciones de la Policía Local para ordenar el tráfico y atender a la mujer siniestrada. Además, una ambulancia convencional del Servicio Extremeño de Salud también acudió para atender a la joven ante posibles lesiones. El cuerpo policial pacense informa que la conductora "no presentaba lesiones".
También fue precisa la presencia de varios efectivos del parque de Bomberos de Badajoz por si tenían que excarcelar a la víctima y para asegurar los elementos afectados por el accidente.
Tras el aparatoso incidente, los agentes de la Policía Local realizaron el control de alcoholemia que arrojó un resultado negativo.
Daños ocasionados
Los daños ocasionados tras el incidente fueron numerosos. El coche acabó sobre el semáforo y la farola con dos de las ruedas en el aire y con cuantiosos daños visibles en la parte delantera derecha del mismo. Además, de los elementos urbanos mencionados totalmente destrozados.
Las labores de retirada de la farola y el semáforo, así como del vehículo, se extendieron durante más de una hora y media. Testigos del siniestro aseguran que los bomberos y la grúa municipal terminaron su actuación en torno a las 12.00 de la madrugada.
