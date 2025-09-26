Consternación en La Haba por la muerte de su joven vecina en el incendio de un piso en Badajoz

"Estamos conmocionados y consternados. Cuando un miembro de tu comunidad y, más en pueblos pequeños donde nos conocemos todos, sucede una tragedia como lo que le ha pasado a María Antonia afecta y se siente mucho". Son las palabras con las que José González, alcalde de La Haba, expresa el hondo pesar que ha causado en la localidad la muerte de su joven vecina María Antonia Sánchez, cuyo cuerpo sin vida fue hallado este jueves por los bomberos tras sofocar un incendio en el piso de Badajoz donde residía.

La víctima, de 29 años y funcionaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), era "muy querida" en su pueblo natal, como el resto de su familia. "Todo el mundo lamenta la desgracia y se pregunta cómo puede acompañar y consolar a sus familiares", cuenta el alcalde, que fue uno de los primeros en conocer el terrible suceso y quien acompañó a la Guardia Civil a comunicar la trágica noticia a sus padres.

"Se hacía querer"

En La Haba, con unos 1.200 habitantes, la muerte de María Antonia ha sido un jarro de agua fría. "Se hacía querer; era una buena persona, simpática, extrovertida, muy responsable y se había trabajado mucho llegar donde estaba", destaca José González en referencia a la oposición que la joven había aprobado hace alrededor de año y medio y la había convertido en funcionaria del INSS.

El ayuntamiento está valorando decretar un día de luto, aunque la decisión aún no se ha tomado de manera definitiva.

Este viernes por la mañana aún no había finalizado la autopsia. Según fuentes cercanas a la víctima, está previsto que el funeral se celebre esta tarde (18.00 horas) en la iglesia parroquial de La Haba. La capilla ardiente se instalará en el tanatorio de Don Benito.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación sobre lo ocurrido, a la espera de que los informes de los forenses ayuden a esclarecer los hechos.

Como ya informó este diario, fue sobre las 9.40 horas de este jueves, cuando los bomberos y la Policía Nacional recibieron varias llamadas alertando de que había un fuego en un cuarto piso del número 54 de la avenida de Santa Marina. Las llamas y el humo salían por una de las ventanas.

Tras sofocar el incendio, los bomberos abrieron la puerta de uno de los dormitorios para ventilar y hallaron el cuerpo sin vida de la joven, que estaba tumbado en el suelo y presentaba quemaduras.

La Policía Científica estuvo varias horas recabando pruebas en el interior del piso para tratar de reconstruir lo sucedido. Pendiente de su análisis y del resultado de la autopsia, no se descartaba ninguna hipótesis sobre las causas del fuego y de la muerte.

Los compañeros de trabajo de María Antonia comenzaron a inquietarse por su ausencia después de tratar de contactar con ella sin éxito. Tres de ellos, aprovechando el tiempo del desayuno, decidieron acercarse hasta su casa. Cuando llegaron ya estaban allí los equipos de emergencia, que les comunicaron el fatal desenlace.