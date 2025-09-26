Detenido un vecino de Alconchel (Badajoz) por robar en el colegio y el centro social

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad pacense de Alconchel por ser el presunto autor de los robos perpetrados en el colegio Virgen de la Luz y el centro social El Hogar Enrique Tierno Galván del municipio.

Según han informado fuentes de la Comandancia de Badajoz, fue el pasado lunes cuando, tras forzar las ventanas, se introdujo en ambos inmuebles, de los que se llevó dos tablets, un ordenador, aparatos de sonido, instrumentos y materiales musicales, además de dinero.

Entonces se inició una investigación que, pocas horas después, permitió vincular al detenido, con un amplio historial delictivo, con ambos robos.

Ese mismo día, el sospechoso fue localizado y arrestado y se recuperó parte del material sustraído, que ocultaba en su vivienda.

De caso se dio traslado al Juzgado de Instrucción de Olivenza.