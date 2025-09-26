A prisión dos hombres por robar tres veces en un mismo bar de Cabeza del Buey (Badajoz)

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de la localidad pacense de Don Benito como presuntos autores de tres robos en un establecimiento hostelero de Cabeza del Buey (Badajoz).

La pasada semana la Guardia Civil del municipio en el que se encontraba el bar tuvo conocimiento del robo que se acababa de cometer. Recibieron la información de que los autores de la acción delictiva habían accedido al establecimiento tras fracturar la puerta y que una vez en su interior habían roto las máquinas recreativas para apoderarse de su recaudación.

Imagen de la inspección ocular del establecimiento hostelero de Cabeza del Buey (Badajoz). / Guardia Civil

Dispositivo para localizarlos

Dentro de los dispositivos de servicio establecidos para tratar de localizar a los delincuentes, y ante las sospechas de que pudieran abandonar la localidad en transporte público, la patrulla de servicio prevenida ante el suceso, se desplazó hasta la estación de ferrocarril próxima.

Con las indagaciones llevadas a cabo, pudieron localizar a los dos supuestos autores del robo, ya en el interior de uno de los vagones.

Una vez identificados conocieron que ambos eran vecinos de Don Benito y con numerosos antecedentes policiales. Se inspeccionaron sus pertenencias interviniéndoles 289 euros que supuestamente habían sido sustraidos de las máquinas instaladas en el bar. Además, se les requisaron las herramientas utilizadas en la comisión del robo.

Ingreso en prisión

Tras la detención y gestiones practicadas en el transcurso de la investigación, los agentes lograron implicarlos en otros dos robos cometidos en el mismo establecimiento el pasado mes de mayo y agosto. Mediante empleo de igual modus operandis, supuestamente se habrían apoderado de unos 9.000 euros.

Las diligencias instruidas junto con los detenidos fueron puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente en Castuera, quien decretó el ingreso en prisión de los dos dombenitenses.