Investigan como una muerte violenta el caso de la joven de 29 años fallecida en Badajoz

La Policía Nacional investiga como una muerte violenta el caso de la joven de 29 años cuyo cadáver fue hallado cuando los bomberos sofocaban un incendio en el piso que residía en Badajoz, en el número 54 de la avenida Santa Marina. Así lo aseguran a este diario fuentes solventes, que confirman que el cuerpo presentaba signos de violencia, en concreto, heridas por arma blanca.

Fuentes oficiales no confirman este extremo y se limitan a reiterar que la investigación continúa abierta y que no se descarta ninguna hipótesis sobre las causas y circunstancias en las que falleció María Antonia Sánchez, natural de La Haba y funcionaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Badajoz.

El juez ha decretado el secreto de las actuaciones, una medida que se toma cuando existen posibles indicios de criminalidad y con el fin de evitar cualquier tipo de filtración que pueda poner en riesgo una investigación en curso, como ocurre en este caso, así como impedir la destrucción de posibles pruebas o la huida de sospechosos.

Agentes de la Policía Científica han regresado este viernes al piso de la víctima para seguir recabando pruebas. A ellos, se ha unido un equipo especializado en incendios, que se ha desplazado desde Madrid para inspeccionar y analizar el escenario con el objetivo de determinar si el fuego fue intencionado.

Como ya informó este diario el día de los hechos, el incendio se concentró en dos estancias, aunque el humo afectó a toda la vivienda. El cadáver de la joven fue hallado en uno de los dormitorios, que tenía la puerta cerrada. Se encontró tumbado en el suelo, boca arriba, y con quemaduras en el gran parte del cuerpo.

La autopsia ya se le ha practicado en el Instituto de Medicina Legal de Badajoz este viernes.

La capilla ardiente de María Antonia Sánchez se ha instalado en el tanatorio de Don Benito y su funeral se celebrará a las seis de esta tarde en la iglesia parroquial de su localidad natal.