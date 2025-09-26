El juez decreta el secreto de las actuaciones en el caso de la joven hallada muerta en el incendio de un piso en Badajoz

El juez ha decretado el secreto de las actuaciones en el caso de la joven de 29 años hallada muerta este jueves en el incendio de un piso de la avenida Santa Marina de Badajoz, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional, que mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido. Un equipo de agentes especializados en incendios se ha desplazado desde Madrid para inspeccionar la vivienda y tratar de determinar si el fuego, que se declaró en dos estancias, fue intencionado o accidental.

El secreto de las actuaciones se decreta para evitar una situación que pueda comprometer el resultado de una investigación en curso, perjudicar la acción de la Justicia o un riesgo a terceras personas.

Como ya informó este diario, los investigadores no descartaban ninguna hipótesis sobre lo sucedido en relación al fallecimiento de María Antonia Sánchez, funcionaria del Instituto Municipal de la Seguridad Social (INSS) y estaban a la espera de los resultados de la autopsia, que ya se le ha practicado, para determinar la causa exacta de su muerte. De momento, no ha trascendido el resultado del informe de los forenses y, tras la medida adoptada por la autoridad judicial, no habrá información oficial al respecto.

Su funeral está previsto esta tarde (18.00 horas) en la iglesia parroquial de La Haba, su localidad natal.

Fuego en dos estancias

Fue sobre las 9.40 horas de este jueves, cuando los bomberos y la Policía Nacional recibieron varias llamadas alertando de que había un fuego en un cuarto piso del número 54 de la avenida de Santa Marina. Tras sofocar el incendio, los bomberos abrieron la puerta de uno de los dormitorios para ventilar y hallaron el cuerpo sin vida de la joven, que estaba tumbado en el suelo boca arriba y presentaba quemaduras. El humo había afectado a toda la vivienda, pero en dos de las estancias se concentraban los mayores daños, con mobiliario quemado.

La Policía Científica estuvo varias horas recabando pruebas en el interior del piso para tratar de reconstruir lo sucedido.

Los compañeros de trabajo de María Antonia Sánchez la echaron en falta en su puesto. En un primer momento, pensaron que se habría quedado dormida, pero al ver que no daba señales y no les llegaban los Whatsapp que le enviaban, tres de ellos decidieron acercarse hasta su piso. Allí se toparon con los equipos de emergencia, que le comunicaron la fatal noticia.

Uno de los compañeros había hablado con ella por última vez el miércoles a las diez de la noche.

La medida del secreto de las actuaciones no puede acordarse por un plazo superior a un mes, aunque se puede prorrogar si hay razones que lo justifican.