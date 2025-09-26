La Junta subvenciona al ayuntamiento de Monesterio con 8.300 € para su programación teatral

El ayuntamiento de Monesterio recibe una subvención de 8.300 €, para su programación teatral. La Junta de Extremadura, a través de la consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, ha publicado una resolución, en el Diario Oficial de Extremadura, por la que se resuelve la concesión de ayudas a la programación de artes escénicas y de música, en la Red de Teatros y otros espacios escénicos de nuestra región.

Las ayudas recibidas por el ayuntamiento están destinadas a ofrecer al público tres representaciones teatrales. Así, para la actuación de la compañía La Estampa Teatro SLU, el consistorio recibe una subvención de 3.303 €, (caché total, 4.719 €), para la representación de la obra titulada, ‘Atra bilis’. La segunda ayuda, dotada de 3.218 € (caché total, 4.598 €), se corresponde con la contratación de la empresa Ana Belén Polo Mariscal, para la obra, ‘El murciélago de Wuhan’. Finalmente, el ayuntamiento recibe una tercera subvención, dotada con 1.778 € (caché total, 2.541 €), para la representación de ‘Un puente al más allá’, de Inmaculada Cedeño Morales.

Según se indica en la resolución publicada en el DOE, la Junta ha desestimado una cuarta petición, con una ayuda de 4.319 €, destinada al espectáculo ‘El baúl de los recuerdos’, “debido a la insuficiencia de crédito para atender a todos los proyectos solicitados”.

Agradecida

La concejala del Área de Cultura del ayuntamiento, Manola Ferreira, ha mostrado su “satisfacción” y agradecimiento, a la institución regional por esta ayuda económica que, ayuda a sufragar buena parte de la programación teatral que se oferta a lo largo de todo el año. Concretamente, expresa Ferreira, estas cantidades, junto a las que aporta la Diputación Provincial de Badajoz, a través del proyecto D’Rule, (este año, 5.000 € para dos representaciones), más las ayudas recibidas a través del Pacto de Estado y las que sufraga el propio ayuntamiento con fondos propios, están destinadas a sufragar, buena parte, del Festival de Teatro de Monesterio, ‘Monesteriarte’, que, se celebrará durante todo el mes de noviembre.

Manola Ferreira reitera que, gracias a estas ayudas, “Monesterio puede presumir de ofrecer una programación teatral de mucha calidad y muchísimo nivel”. La responsable de cultura abunda en la “importancia” que está adquiriendo el Festival de Teatro de la localidad. “Los mejores, quieren venir”, subraya Ferreira quien, adelanta que, la programación escénica de esta edición también contará con dos representaciones locales, con la presencia de las compañías Arteextrema Producciones, de Manuela Sánchez, y Candilejas Teatro.

Todas las cantidades subvencionadas a través de la programación de la Red de Teatros de la Junta de Extremadura deberán estar justificadas y, por tanto, desarrolladas las actividades teatrales, entre los días 1 de septiembre al 31 de diciembre.