Matrículas agotadas en el nuevo curso de la Escuela Municipal de Música de Monesterio

Este jueves, 25 de septiembre, se inauguró oficialmente el curso 2025/2026, de la Escuela Municipal de Música de Monesterio, con matrículas agotadas y lista de espera en casi todas las especialidades musicales.

Según su director, Antonio Luis Mimbrero, la escuela “ha vuelto a alcanzar su nivel máximo de matrículas”, circunstancia que pone de relieve la “importancia” que para los monesterienses tiene la formación musical.

Desde Gabou, (metodología destinada a los más pequeños), hasta, clases de formación musical e instrumentación, diseñadas especialmente para personas mayores, la Escuela de Música de Monesterio atiende a ciudadanos con edades de entre 5 y casi 80 años. Claramente, el grueso de matrículas procede de Monesterio, aunque, tal y como viene ocurriendo en los últimos años, también son bastantes las familias que optan por esta escuela de música para la formación de sus hijos e hijas, de poblaciones como Calera de León, Montemolín, Cabeza la Vaca o Fuente de Cantos.

Especialidades

El centro vuelve a ofrecer enseñanzas musicales en las especialidades de viento madera, (clarinete saxofón y flauta); viento metal, (trompeta, trombón, tuba, bombardino y fliscorno), guitarra, (clásica, flamenca, eléctrica, ukelele), piano y percusión. A ellas, se unen otras asignaturas colectivas como el coro, la banda infantil o el combo.

El grupo docente del centro se muestra “muy ilusionado” con el inicio de este nuevo curso al que, “iremos añadiendo novedades”, adelanta su director. Entre ellas, el deseo de “sacar la música a la calle”. Tras la enriquecedora experiencia del año pasado, en la que la formación reglada salió de las aulas hasta diferentes enclaves urbanos de la localidad, en este curso, “volveremos a repetir actividades como esta”, señala Mimbrero.

Música como tercer idioma

El lema elegido por el equipo docente para este curso es, ‘Música como tercer idioma’, por considerarse este un lenguaje universal que “beneficia el desarrollo integral de las personas”. Mejora el oído y el vocabulario, favorece la atención temprana, potencia la gramática y la pronunciación, ofrece una forma divertida de aprender y, como medio de expresión, ofrece “multitud de beneficios sociales”, señala Antonio Luis. Entre ellas, la pertenencia a un grupo, promoviendo la empatía o el respeto por la diversidad, además de la importancia de este tipo de actividad, para “reducir el tiempo delante de pantallas” de nuestros niños y niñas.