Los nombres de los 18.000 niños asesinados en Palestina resuenan en Badajoz

Los nombres de Abdul Karim, Naseba Ali, Karim Raafat, Fahd Munir, Amir o Abd al-Jawad son algunos de los nombres que han resonado en la mañana de este viernes en Badajoz. Ya son más de 18.000 los niños palestinos que han sido asesinados por Israel. La plaza de San Atón ha sido el escenario de un acto reivindicativo promovido por la plataforma Pro Palestina Badajoz y el colectivo de docentes de la ciudad. Esta iniciativa llega tras haberse desarrollado en otros muchos lugares de España.

'Pasamos lista por la infancia palestina' es el título que pusieron a esta concentración: "Los niños son la parte de la población más vulnerable y como es septiembre y se celebra la vuelta al cole, hemos decidido dejar claro que 18.000 niños no podrán volver nunca a estudiar porque han sido asesinados por Israel", argumentaba Elisabeth Masero, una de las participantes.

Elisabeth Masero, una de las participantes en el acto reivindicativo pro Palestina que se celebra en Badajoz. / J. H.

Un acto sencillo que llega al corazón

Ella ha sido una de las personas que ha enumerado algunos de los nombres de estos menores asesinados por Israel. Otra de ellas fue María isabel Alonso, de la plataforma Pro Palestina Badajoz, que ha participado en la organización del acto: "Nos parece una forma de concienciar a la gente que estos no son números, son niños y hay que acabar con este genocidio", aseveraba.

Pese a lo simple del acto, "tiene mucha carga emocional porque es nombrar uno por uno todos los niños que han sido asesinados". Desde la organización señalan que este listado es tan amplio que "no se van a poder nombrar todos porque es interminable".

María Isabel Alonso, una de las promotoras del acto y miembro de la plataforma Pro Palestina Badajoz. / J. H.

Con este acto han querido llamar la atención de todos los pacenses que pasasen durante este viernes por este enclave céntrico con un objetivo primordial: "Cuando oímos las cifras en la televisión nos parecen lejanos, pero si leemos sus nombres y conocer su edad nos hace pensar porque hay gente que no es consciente del genocidio que se está perpetrando en Gaza", aseguraba Alonso. Precisamente, señala que la presión social que está ejerciendo la sociedad es la que está haciendo que algunos gobiernos den pasos para reclamar el fin del genocidio.

Una lista interminable

Los participantes de esta actividad señalan que estos son los datos oficiales, pero se estima que sean mucho más grandes: "Es la cifra oficial, pero debajo de los escombros habrá otros muchos niños que tampoco podrán volver al cole", afirmaba María Elena Mellado, profesora del instituto Reino Aftasí de Badajoz. Ella vive rodeada de niños de edades similares a las que tenían muchos de los palestinos asesinados, un motivo más por el que sumarse a esta acción.

María Elena Mellado, profesora del instituto Reino Aftasí y participante en el acto Pro Palestina en Badajoz. / J. H.

Otros han acudido "por humanidad", como era el caso de Masero, que aseguraba que participaba por: "Ser humana. Debería ser impensable que en el siglo XXI se permita un genocidio que dura ya dos años en el que Israel ha asesinado a más de 500.000 personas". Esta cifra es equivalente a la mitad de la población de Extremadura.

En torno a unas cincuenta personas se han sumado en Badajoz a leer los nombres de los niños asesinados, entre ellos María de los Ángeles García que llegaba con su hija, su nieta y una amiga porque les "conmueve el horror sin poder hacer nada, solo pequeños gestos que pueden mover al mundo". Esta vecina de Badajoz cree que con esta acción hay mucha gente que "puede tomar conciencia, alzar la voz y no quedarnos parados en casa".

María Ángeles García, en el centro, junto a su hija, su nieta y una amiga en el acto reivindicativo pro Palestina en Badajoz. / J. H.

Las secuelas

Esta situación el pueblo la viven desde hace dos años, momento en el que se recrudecieron los ataques, aunque el tiempo de horror se prolongará durante décadas, estiman los activistas: "Si un trauma cualquiera en una edad temprana es difícil de superar, imaginemos superar lo que están viviendo: ver morir a toda su familia a sus vecinos y a sus amigos. Eso va a quedar siempre en la memoria de los niños que logren sobrevivir", reflexiona María Isabel Alonso.

"Las secuelas que dejarán estos ataques son muy difícil evaluar, pero pasarán generaciones hasta que se puedan curar las heridas", añade Mellado. Además, explica que también existen "las secuelas a nivel cognitivo" que puedan sufrir a largo plazo. "Esos niños que están creciendo durante los primeros años de su vida tienen una carencia muy grande de vitaminas y alimentos que se suman al estrés. Eso les pasará gran factura", razona.

Elisabeth Masero suma otro aspecto más que recuperar cuando los ataques israelís finalicen, en este caso en cuanto a las infraestructuras del país: "Está todo tan destrozado que no se sabe cuánto tiempo durará la reconstrucción del país". Por ello, afirma que supone "matar la vida futura de este pueblo".

Por ello, piden con la voz muy alta "que esta situación pare ya". Para presionar los colectivos activistas señalan que "si no lo paran los gobiernos, tendremos que hacerlo los ciudadanos". Es por ello que desde la plataforma Pro Palestina Badajoz anuncian que continuarán las acciones de reivindicación "como desde octubre de 2023 todos los viernes para concienciar a la población", anuncia María Isabel Alonso.

Y María Elena Mellado espera que con actos como este se consiga que "la lista de niños asesinados se pare porque no queremos poner más nombres en ella".