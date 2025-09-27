Muy repartido por España
La Lotería Nacional reparte suerte en Badajoz con el primer premio del sorteo del sábado
Correspondiente al número 03.740
Badajoz ha vuelto a estar de enhorabuena gracias a la Lotería Nacional. El sorteo celebrado este sábado, 27 de septiembre, ha dejado parte del primer premio en la ciudad, correspondiente al número 03.740, dotado con 60.000 euros al décimo (600.000 euros al billete).
El premio ha estado muy repartido en más de una decena de provincias españolas, entre ellas Ávila, Burgos, Álava, Asturias, Barcelona, A Coruña, Huelva, Islas Baleares, Jaén, Madrid, Murcia, Sevilla, Toledo y también Badajoz, donde los agraciados han podido comprobar cómo la suerte volvía a llamar a la puerta.
Además, el segundo premio, que recayó en el número 28.486 y está dotado con 120.000 euros al número (12.000 al décimo), fue consignado en Jaén, Madrid, Murcia y Santa Cruz de Tenerife.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús