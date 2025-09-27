La Lotería Nacional reparte suerte en Badajoz con el primer premio del sorteo del sábado

Badajoz ha vuelto a estar de enhorabuena gracias a la Lotería Nacional. El sorteo celebrado este sábado, 27 de septiembre, ha dejado parte del primer premio en la ciudad, correspondiente al número 03.740, dotado con 60.000 euros al décimo (600.000 euros al billete).

El premio ha estado muy repartido en más de una decena de provincias españolas, entre ellas Ávila, Burgos, Álava, Asturias, Barcelona, A Coruña, Huelva, Islas Baleares, Jaén, Madrid, Murcia, Sevilla, Toledo y también Badajoz, donde los agraciados han podido comprobar cómo la suerte volvía a llamar a la puerta.

Además, el segundo premio, que recayó en el número 28.486 y está dotado con 120.000 euros al número (12.000 al décimo), fue consignado en Jaén, Madrid, Murcia y Santa Cruz de Tenerife.