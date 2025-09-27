Piden prisión para un hombre de 78 años por tocamientos a la nieta de un amigo en Badajoz

Un hombre de 78 años se enfrenta a una pena de prisión por presuntamente haber realizado tocamientos a una niña de 12, nieta de un amigo suyo.

La fiscalía solicita para el acusado 6 años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años, con la agravante de reincidencia, y reclama que sea indemnizada con 6.000 euros.

La defensa, en manos de José Luis Díaz, niega los hechos y asegura que se han confundido los tocamientos de índole sexual «con gestos de cariño» de su representado hacia la niña.

El juicio se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Badajoz y ha quedado visto para sentencia.

Los presuntos hechos sucedieron hace alrededor de año y medio en la piscina y el jacuzzi que tiene en una parcela a las afueras de Badajoz el investigado. Según el abogado de la defensa, lo único que se pudo probar durante la vista es que su cliente dio «algún cachete en el culo» a la menor, pero no que le realizara tocamientos en las nalgas y otras partes íntimas como sostiene el ministerio público.

Díaz asegura que su cliente nunca estuvo a solas con la menor en la parcela, sino que esta siempre estuvo acompañada por sus padres y su abuelo cuando la visitó. El acusado tenía una agenda que fue intervenida por la Policía Nacional, en la que, como si fuera un diario, apuntaba lo que hacía cada día, incluido cuando veía a la menor o la llamaba por teléfono.

Según su abogado, se han sacado frases de «contexto» y se han malinterpretado otros gestos, como que le regalara una importante suma de dinero a los padres de la niña para sus estudios o un móvil como presente navideño. «Lo hizo porque se encariñó con ella, como si fuera su abuelo, y no, como se quiere hacer ver, con el ánimo de comprar favores sexuales».

«No ha hecho nada», insiste la defensa. Según explica, la denuncia la interpusieron los padres después de que la menor les contara que la tenía «agobiada» porque la llamaba a diario por teléfono y relatara que le había dado «algunos cachetes en el culo». «Ni el abuelo (amigo del acusado) entendía por qué lo habían denunciado», asegura.

Condena anterior

El investigado fue detenido tras la denuncia y permanece en prisión preventiva desde hace año y medio.

El hombre ya fue condenado a 2 años de prisión en 2019 por hechos similares -aunque no llegó a entrar a la cárcel-, después de que las partes alcanzaran un acuerdo y el tribunal dictase sentencia de conformidad.