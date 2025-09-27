De vaqueros a turbantes: los pacenses se visten con indumentaria árabe en Almossassa

Maribel Villanueva y Loli Rosa acuden cada año a Almossassa. Siempre lo hicieron de calle, hasta que el año pasado decidieron romper los tabúes y dejarse colocar un turbante. “Nos paseamos por toda la fiesta con él”, ha recordado Maribel. Este año repiten la experiencia, en esta ocasión de lila. "El año pasado fue rojo y este año he optado por otro color”, ha explicado. Su amiga Loli, en cambio, se ha decantado por el azul: “Azul, sí, un azul muy bonito”.

Cada vez más pacenses se animan a dar ese paso. Caracterizarse, dejar a un lado la ropa de calle y sumarse al ambiente festivo con un turbante o cualquier tipo de vestimenta árabe se ha convertido en una de las señas de identidad de Almossassa.

La calle Moreno Zancudo se ha transformado este sábado en escenario de Huriya Al-Mossassa, el taller de indumentaria árabe impulsado por el bar El Silencio. Allí, decenas de visitantes aprenden a colocarse los turbantes mientras participan de la actividad.

La iniciativa parte de Julián Monge, propietario del bar, quien buscó crear un espacio que fuera más allá del mercado tradicional: “Lo que queremos es que la gente venga menos en vaqueros y más caracterizada con el ambiente de la fiesta. Lo que ocurre en Mérida o Jerez de los Caballeros”, ha explicado.

El taller lo dirige Bárbara Artaza, actriz chilena afincada en Badajoz, que combina técnica teatral con creatividad. Mientras las personas van pasando, Bárbara les ayuda a colocarse el turbante y a familiarizarse con la técnica. Según ella, la experiencia no es solo estética: “La gente viene a darse un tiempo para ella, elegir su tela y su color". Hay telas de todos los tonos: lilas, azules, rojos, rosas… y de distintos materiales, muchas de ellas recicladas. "La variedad permite que cada participante cree un turbante único, personalizando la experiencia y haciéndola sostenible.y, además, comprender la importancia de reutilizar y reciclar. Lo que tienes en casa te puede servir y darle nuevas oportunidades”, ha explicado Bárbara.

El taller, que este año celebra su segunda edición, se ha consolidado como uno de los rincones más singulares de la programación. Los visitantes no solo se llevan a casa el turbante, sino también las instrucciones para colocarlo por sí mismos en futuras ocasiones. “Sí, sí, sí, sí. Yo ya he tenido por Instagram un montón de mensajes, ¿a qué hora? La gente se está levantando temprano”, ha asegurado Julián.

El taller se celebra hasta las 15.00 horas y no entiende de edades: familias, grupos de amigos y visitantes curiosos se acercaron a Moreno Zancudo para participar, creando una gran cola para poder caracterizarse en Almossassa un año más.