Último día de la fiesta

Almossassa en Badajoz, bajo la lluvia: sin actividades, pero con mercado árabe

Los actos programados se cancelan por el mal tiempo, pero la oferta de artesanía y gastronomía sigue disponible para los visitantes

Puesto de gastronomía en el mercado árabe de Almossassa.

Puesto de gastronomía en el mercado árabe de Almossassa. / Santi García

Claudia Goyeneche

Badajoz

La lluvia ha llegado este domingo para quedarse. Primero se ha suspendido el Día de la Bicicleta, y ahora también las actividades de Almossassa previstas a lo largo de la jornada en la Alcazaba y su entorno.

El programa incluía una quedada con Gabi Campanario en el Museo de la Ciudad, sesiones de dibujo, talleres de danza árabe y de cocina andalusí, cuentacuentos, conciertos, exhibiciones de cetrería y el pasacalles nocturno previsto para las nueve de la noche. Ninguna de estas actividades podrá celebrarse finalmente por culpa del mal tiempo.

En un comunicado oficial a través de redes sociales, la organización ha confirmado que “las actividades previstas quedan suspendidas por lluvia”. Aun así, el Mercado Árabe permanece abierto hasta las once de la noche, con sus puestos de artesanía y gastronomía, para que vecinos y visitantes puedan seguir disfrutando del ambiente en el Casco Antiguo.

La organización ha agradecido la comprensión del público y ha recordado que toda la información actualizada se difundirá a través de sus canales oficiales.

