El C.P. Monesterio gana con solvencia en el primero de liga en casa

Con goles de Pablo Florencio (m. 2); Raúl Contreras (m. 63) y Alejandro Merino (m. 81), el Club Polideportivo Monesterio logró imponerse con comodidad y solvencia al C.D. Berlanga, en el segundo de liga, primero en el Municipal, del nuevo conjunto amarillo.

En el reencuentro con su afición, el conjunto que dirige José Ramón Rodríguez, logró una merecida victoria, frente a otro de los favoritos de la categoría. “Hemos salido muy enchufados”, resumía, con satisfacción el míster local a la finalización del encuentro.

El gol local madrugó, con lo que, desde el segundo minuto de partido, (podría haber sido incluso antes), el Monesterio hizo suya la contienda, de principio a final, a excepción de los últimos 10 minutos de la primera parte, en la que los berlangueños tuvieron opciones de empate, antes del descanso.

Gol de la tranquilidad

“El segundo gol nos ha dado la tranquilidad que necesitábamos”, expresaba el míster. Y fue, a partir de ese instante, cuando los amarillos volvieron a dominar un encuentro, en lo climatológicamente, marcado por una persistente y fina lluvia.

Los amarillos vuelven a ganar en casa. La liga anterior, acabaron como invictos en el Municipal. Ahora toca hacer bueno este resultado frente al Athletic Fregenal, a quienes se ganó en pretemporada. “Tenemos que seguir trabajando con humildad. Hay mucho que mejorar para conseguir un equipo mejor”, expresaba Rodríguez.

Antes de comenzar el encuentro el público guardó un respetuoso minuto de silencio, como recuero y homenaje a sus socios Antonio Granadero, Antonio Vargas y Domingo Esteban, fallecidos en fechas recientes.