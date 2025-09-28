La cúpula de Organización de Profesionales y Autónomos de Extremadura se reúne en Monesterio

La junta directiva de la Organización de Profesionales y Autónomos de Extremadura, (OPAEX), eligió la localidad de Monesterio y el entorno de la comarca de Tentudía para un encuentro lúdico y de trabajo, con el que diseñar su estrategia de cara al desarrollo de próximas acciones con las que mejorar las condiciones de los trabajadores autónomos, profesionales y emprendedores de la región.

La recepción oficial, que contó con la presencia de la alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas; el concejal de empleo, comercio e industria, Guillermo Robledo; el delegado de OPAEX en Monesterio, José Manuel Pallero y el presidente regional de la organización, Fernando Segador, tuvo lugar la noche del sábado, 27 de septiembre, en las instalaciones de la Escuela de Hostelería de Monesterio.

Tras agradecer el recibimiento por parte del ayuntamiento, Fernando Segador, recordó la “importante y dilatada trayectoria” de la organización que preside en Monesterio, durante muchos años. El presidente de OPAEX aprovechó su intervención para adelantar que, durante los días 30 y 31 de octubre, la organización celebrará en el Hospital Centro Vivo de Badajoz, el Primer Congreso Regional de Enoturismo y Vino Extremeño.

Comercialización y distribución

“Es triste ver la carta de vinos de algunos restaurantes donde se incluyen, únicamente, uno o dos vinos extremeños, si acaso”, lamenta el presidente de la Organización de Empresarios y Autónomos. En Extremadura, “se hacen algunos de los mejores vinos de España”, con lo que, con la intención de que “aprendamos de enoturismo y vino, con quienes lo están haciendo bien”, OPAEX, está organizando un congreso en el que participarán “ponentes de toda España”, con el objetivo último de ampliar horizontes en la “comercialización y distribución” de los vinos que se hacen en Extremadura.

El congreso se abrirá el día 30 de octubre, con una “sesión privada”, para los invitados, organizadores y ponentes. La jornada siguiente, a partir de las 09:30 de la mañana, el Hospital Centro Vivo, se convertirá en epicentro del patrimonio vinícola de la región.

Agradecidos

La alcaldesa de Monesterio agradeció públicamente la elección de esta localidad para la celebración de la cita anual de OPAEX y puso al servicio de la organización “las instalaciones y recursos” del municipio para el desarrollo de “cualquier actividad que redunde en nuestros autónomos y empresarios”. Loli Vargas destacó la importancia del lugar de celebración de esta recepción. La Escuela de Hostelería se ubica en las instalaciones de la Unidad Municipal de Desarrollo y Formación, ‘Las Moreras’, que, desde el año 1994, trabaja en proyectos de “formación, desarrollo y empleo” para el municipio y la comarca.

Tras el acto institucional, los invitados degustaron el producto estrella de la localidad. El Jamón de Monesterio fue loncheado por el maestro cortador y Cuchillo Jamonero de Plata, Juan Barragán.