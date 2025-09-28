Suceso
Detenidos dos sospechosos por la muerte de la joven hallada en un piso incendiado en Badajoz
Los arrestados aún no han pasado a disposición judicial, aunque está previsto que lo hagan mañana, según confirma el TSJEx
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado la existencia de dos personas detenidas en relación con la muerte de la joven de 29 años cuyo cuerpo fue hallado el pasado jueves en su vivienda de la avenida Santa Marina de Badajoz, donde los bomberos sofocaban un incendio.
Según fuentes oficiales, ninguno de los arrestados ha pasado todavía a disposición judicial, aunque está previsto que lo hagan mañana lunes. De momento, no se ha precisado más información sobre los detenidos, ya que la investigación continúa bajo secreto de sumario.
La joven, identificada como M.A.S., fue encontrada con heridas por arma blanca y quemaduras en gran parte de su cuerpo, lo que llevó a la Policía Nacional a investigar el caso como una muerte violenta. Agentes de Policía Científica y un equipo especializado en incendios desplazado desde Madrid analizan la vivienda para determinar si el fuego fue provocado con el objetivo de eliminar pruebas.
La autopsia ya ha sido practicada en el Instituto de Medicina Legal de Badajoz, aunque los resultados permanecen igualmente bajo secreto.
El funeral de la víctima se celebró este sábado en la parroquia de su localidad natal, tras la instalación de la capilla ardiente en el tanatorio de Don Benito.
