Prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz

Los arrestados están siendo investigados por un delito de homicidio y otro de incendio

Alicia Correa, abogada de uno de los detenidos.

Alicia Correa, abogada de uno de los detenidos. / Santiago García Villegas

Belén Castaño Chaparro

El juez decreta prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz.

Se trata del detenido que se ha acogido a su derecho a no declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz.

El otro, como ya ha avanzado este diario, ha sido trasladado al hospital y no ha llegado a prestar declaración. Ambos están investigados de un delito de homicidio y otro de incendio.

La fiscalía ha solicitado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, a lo que las defensas se oponen.

