Prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz
Los arrestados están siendo investigados por un delito de homicidio y otro de incendio
El juez decreta prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz.
Se trata del detenido que se ha acogido a su derecho a no declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz.
El otro, como ya ha avanzado este diario, ha sido trasladado al hospital y no ha llegado a prestar declaración. Ambos están investigados de un delito de homicidio y otro de incendio.
La fiscalía ha solicitado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, a lo que las defensas se oponen.
