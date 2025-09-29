La Diputación y la Cámara de Comercio de Badajoz celebrarán en Monesterio su Feria Talento Joven

Monesterio será una de las cuatro localidades que, durante los próximos meses, acojan las Ferias Talento Joven, (Talent Day Experience), que impulsan la Diputación Provincial de Badajoz y la Cámara de Comercio, con el objetivo de ofrecer acciones de asesoramiento individualizado, orientación profesional, información laboral y acompañamiento en la búsqueda de empleo, para mejorar la empleabilidad juvenil y promover nuevas oportunidades de inserción laboral.

La presidenta de la Diputación Provincial de Badajoz, Raquel del Puerto, acompañada por el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García, han sido los encargados de presentar esta iniciativa que llegará a los municipios de Monesterio, Santa Amalia, Herrera y Almendralejo.

Según Del Puerto, esta feria de talento joven, nace de un convenio de colaboración entre ambas entidades, con la intención de fomentar el empleo, la formación y el emprendimiento entre los jóvenes de la provincia. A través de este acuerdo, informa la entidad provincial, ambas entidades desarrollarán durante el último trimestre del año, cuatro Ferias Talento Joven.

Se trata de la tercera edición de una iniciativa que, según ha destacado la presidenta de la diputación, “ha demostrado ser un formato eficaz, innovador y atractivo para los jóvenes, capaz de conectarles con las demandas reales del mercado de trabajo y con empresas de distintos sectores que buscan perfiles profesionales específicos”.

Compromiso con los jóvenes

Según expresó el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García, estas ferias representan “un compromiso firme con el futuro de nuestros jóvenes y con el desarrollo del territorio”, especialmente en zonas rurales. La actividad, apunta García, nace “con el objetivo de acercar oportunidades reales de empleo y emprendimiento a toda la provincia, para que ningún joven se quede atrás por falta de recursos o de orientación”.

En Monesterio, la feria se celebrará el jueves, 16 de octubre, en las instalaciones del Hotel Leo. Específicamente, la actividad, expresan sus promotores, “se convertirá en u motor de oportunidades para los jóvenes que desean abrirse camino en el mundo laboral o emprender nuevas iniciativas”. Para ello, se ha diseñado una jornada para “conectar ideas, impulsar la confianza y tender puentes entre el talento emergente y el tejido empresarial”.

Todas las personas interesadas pueden obtener más información directamente en la delegación de la Cámara de Comercio en Monesterio, ubicada en las instalaciones del CID Tentudía. Quienes lo deseen, pueden realizar su inscripción a través de la web, www.camarabadajoz.es/talentday2025/es/inscripcion.