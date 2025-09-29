La Guardia Civil reconstruye el atropello mortal de una menor de 14 años en Olivenza

La Guardia Civil trabaja este lunes en la reconstrucción del atropello mortal de una menor de 14 años en la localidad pacense de Olivenza, con el objetivo de esclarecer con detalle cómo se produjo el siniestro, a qué velocidad circulaba el vehículo implicado y en qué circunstancias tuvo lugar.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha calificado lo ocurrido como “un caso desgraciado, de un atropello” y ha confirmado que el suceso “no ha sido en un paso de peatones”. La investigación está siendo llevada a cabo por la Policía Local de Olivenza, a la que Quintana ha felicitado por “un trabajo magnífico” en las primeras diligencias.

“Hemos llevado el equipo especial para la reconstrucción del accidente, para conocer exactamente cómo ha sido, a qué velocidad iba, en qué circunstancias se ha producido. Lo sabremos con nuestro equipo especial y a partir de ahí, haremos los informes oportunos y se tomarán las decisiones oportunas”, ha explicado Quintana, subrayando que la investigación "sigue en marcha".

El conductor implicado ha confesado el atropello, aunque el delegado ha insistido en que será la reconstrucción la que determine las circunstancias exactas. “Al margen de confesar el atropello, hay que reconstruir ese hecho. No ha sido en un paso de peatones, pero hay que reconstruirlo. Hay que ver a qué velocidad iba, y una serie de circunstancias, que, lógicamente, el equipo especializado de la Guardia Civil va a averiguar”, ha señalado.

Por el momento, los primeros datos apuntan a que el conductor no dio positivo en alcohol, aunque, según ha precisado Quintana, “el resto de las cosas hay que comprobarlas” y será necesario “esperar a lo que nos digan los informes oportunos”.

La reconstrucción del accidente y la elaboración de los informes técnicos se están realizando a lo largo del día. Una vez concluidos, el caso pasará a disposición judicial, momento en el que se determinarán las posibles responsabilidades.

Cabe recordar que gracias a la rápida coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil se localizó la noche del viernes 26 de septiembre un vehículo estacionado en las inmediaciones al siniestro vial con daños compatibles con el atropello. El conductor se presentó voluntariamente en dependencias policiales y reconoció su implicación.

El autor confeso se enfrenta ahora a un posible delito de homicidio imprudente además de abandono del lugar del accidente.