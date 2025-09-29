Tres personas optan a cubrir dos de las plazas del Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz

La conformación de la plantilla inicial del Consorcio Integral para la recuperación Monumental, Patrimonial, Social y Urbanística del Casco Antiguo de Badajoz ha dado un paso más este viernes publicando la lista definitiva de aspirantes que optan a los tres puestos que se han provisto.

En julio se publicaron las bases de la convocatoria para contratar tres puestos de trabajo, en concreto un arqueólogo, un técnico jurídico económico y un administrativo contable. Desde el miércoles 9 de julio los interesados podían postularse a las tres plazas. El 12 de agosto se publicó la lista provisional de admitidos con nueve aspirantes. El pasado viernes, 26 de septiembre, aparecía en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el listado definitivo.

Dos arqueólogos y una administrativo

Esta lista reúne los nombres de aquellos que han superado el primer corte, que se basaba en seleccionar solo a aquellas personas que ya fueran funcionarios en alguna de las tres administraciones que conforman el consorcio, es decir, Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz o ayuntamiento.

Solo tres aspirantes han superado este filtro. Dos de ellos arqueólogos y una administrativo contable. Raúl Arroyo Iglesias y José Antonio Espada Belmonte optan a la plaza de arqueólogo. Mientras que Laura García Alzás, lo hace a la de administrativo contable.

Comisión de evaluación

Ahora los tres aspirantes se someterán a la siguiente fase del proceso que será mediante la evaluación de la documentación aportada por los tres aspirantes. Este análisis lo realizará la comisión de valoración que está compuesta por Fernando Fuentes y José Antonio Expósito, del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Antonio Vera y María del Carmen Barroso, de la Junta de Extremadura, y Alberto Guerrero, de la Diputación de Badajoz. Además, estará presente con voz, pero sin voto, el gerente del Consorcio del Casco Antiguo, Francisco Tomás Cerezo.

Según ha podido saber este diario, esta comisión se reunirá a final de este mismo mes, con la intención de agilizar todos los trámites. En ella analizarán la documentación entregada por las tres personas. En el caso de que los tres superen este filtro, Laura García Alzás será quien ocupe el puesto de administrativo, en el caso de los arqueólogos será la puntuación que obtengan cada uno de los méritos alegados la que diga quién es el primer arqueólogo del consorcio. En este proceso no será necesaria la entrevista personal, ya que todos ellos ya forman parte del cuerpo del funcionariado.

Sin técnico jurídico, por el momento

A esta convocatoria no se ha presentado ninguna persona para el puesto de técnico jurídico. Esto hace que se continúe con la dinámica de contratación dispuesta en las bases. Estas dicen que al no haberse presentado nadie a una de las plazas ofertadas o si no se cumplen con los requisitos recogidos en dichas bases es que el consorcio, previa autorización del ayuntamiento, quien puede contratar a alguien para cubrir esta parcela esencial para que el Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz pueda comenzar a funcionar.

Según ha podido conocer La Crónica de Badajoz, ya se está trabajando en cubrir con una persona este puesto necesario, aunque siempre agotando la vía primera y cumpliendo con la normativa vigente.