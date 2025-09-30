Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agricultura de regadío

Alerta virus del Nilo: la Diputación de Badajoz destina 150.000 euros para frenar la plaga de mosquitos de las Vegas Altas

La ayuda forma parte del plan de control de mosquitos

Un operario fumiga para evitar la reproducción de mosquitos que causan la fiebre del Nilo.

Un operario fumiga para evitar la reproducción de mosquitos que causan la fiebre del Nilo. / E.P

Samuel Sánchez

Don Benito

El pleno de la Diputación de Badajoz ha aprobado un paquete de ayudas de 150.000 euros para ayuntamientos y entidades locales menores dentro del Plan de Control de Mosquitos en la zona de las Vegas Altas del Guadiana.

Tal y como señalan desde la diputación provincial, el objetivo de este plan es combatir la plaga de mosquitos asociada a los cultivos arroceros mediante subvenciones a las localidades que apliquen los tratamientos recomendados, principalmente dentro de la comarca de las Vegas altas del Guadiana. El vicepresidente primero de la Diputación, Juan María Delfa, recordaba durante la presentación del plan que estas plagas afectan no solo a la salud, con casos como el virus del Nilo, sino también al ganado.

Cuarta edición

Este plan alcanza ya su cuarta edición e incluye 17 municipios con planes de acción elaborados por Tragsatec, además de otras cinco localidades que han optado solo por medidas de lucha integrada.

