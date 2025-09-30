Agricultura de regadío
Alerta virus del Nilo: la Diputación de Badajoz destina 150.000 euros para frenar la plaga de mosquitos de las Vegas Altas
La ayuda forma parte del plan de control de mosquitos
El pleno de la Diputación de Badajoz ha aprobado un paquete de ayudas de 150.000 euros para ayuntamientos y entidades locales menores dentro del Plan de Control de Mosquitos en la zona de las Vegas Altas del Guadiana.
Tal y como señalan desde la diputación provincial, el objetivo de este plan es combatir la plaga de mosquitos asociada a los cultivos arroceros mediante subvenciones a las localidades que apliquen los tratamientos recomendados, principalmente dentro de la comarca de las Vegas altas del Guadiana. El vicepresidente primero de la Diputación, Juan María Delfa, recordaba durante la presentación del plan que estas plagas afectan no solo a la salud, con casos como el virus del Nilo, sino también al ganado.
Cuarta edición
Este plan alcanza ya su cuarta edición e incluye 17 municipios con planes de acción elaborados por Tragsatec, además de otras cinco localidades que han optado solo por medidas de lucha integrada.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús