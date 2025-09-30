AOEX Monesterio celebrará su VII Marcha Contra el Cáncer de Mama el día 19 de octubre

Con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos efectivos; pero, con la mirada, también puesta en quienes padecen cáncer de mama y sus familiares, la delegación local de la Asociación Oncológica Extremeña, (AOEX), celebrará su VII Marcha Contra el Cáncer de Mama, el domingo, día 19 de octubre.

En la presentación de la actividad, el delegado local, Faustino Bravo, ha señalado que, en esta edición, “cambiará el recorrido”, con lo que, la macha solidaria, partirá desde la calle Templarios, a las puertas del ayuntamiento, y concluirá en la Plaza de Triana, donde, tras la lectura de un manifiesto, se sortearán productos, regalos y merchandising de AOEX.

Inscripciones

“Prácticamente, todo el pueblo tiene nuestra camiseta conmemorativa”, expresa, Faustino Bravo, con lo que, en esta edición, no se venderá este producto, aunque, se invita a todas las personas inscritas a que acudan con su camiseta rosa. El precio único de inscripción es de 5 €. Los interesados pueden formalizarla en las instalaciones de la casa de la cultura, hasta el día 17. Además, durante las semanas previas, un grupo de voluntarias, instalarán mesas en la calle Templario y en el Paseo de Extremadura, y los miércoles, en el mercadillo.

“El año pasado fuimos capaces de reunir a 450 personas. En esta edición tenemos que superar esa cifra”, manifiesta el delegado local de AOEX, muy “agradecido” con “el respaldo y la respuesta que siempre encontramos entre la ciudadanía de Monesterio”.

En Calera de León

La localidad de Calera de León, acogerá una marcha similar. Este año, se celebrará “la tarde del sábado, día, 25 de octubre”. Faustino Bravo, detalla que, la de esta localidad, “está organizada por su ayuntamiento en colaboración con AOEX, como entidad beneficiaria”. En Monesterio, la organización corre por cuenta de la asociación, con “la inestimable ayuda del ayuntamiento que, pone a nuestra disposición todos los recursos necesarios para publicitar y organizar la marcha”.

La recaudación detalla Bravo, “volverá a estar destinada, parte, a programas de investigación y parte, a colaborar económicamente con nuestra asociación a nivel regional”. Cabe recordar que, en los dos últimos años, AOEX-Monesterio ha donado 35.000 € a instituciones que trabajan en la investigación del cáncer en hospitales extremeños.

Otras actividades

Aún sin fecha, AOEX también prepara ya su tradicional charla informativa que, en esta edición contará con el oncólogo extremeño, de Monesterio, Pedro Espacio Santos. La jornada se complementará con una segunda actividad informativa, con la participación de “alguna especialista en urología”.

Finalmente, el delegado local anuncia que, durante el mes de octubre “se pondrán al cobro” los recibos domiciliados de socios y socias. Faustino Bravo advierte a quienes “hayan cambiado de entidad bancaria”, que, comuniquen esta circunstancia a la asociación, con el objetivo de “evitar gastos”. Aquellos asociados que no tengan domiciliado el recibo, “recibirán nuestra visita a domicilio, en los próximos días”, concluye el delegado local de AOEX.