El juez toma declaración en el hospital al segundo detenido por el crimen de la funcionaria de Badajoz

Después de que ayer no pudiera comparecer por problemas de salud

El juez, primero por la izquierda, entra en el Hospital Perpetuo Socorro hace unos minutos.

El juez, primero por la izquierda, entra en el Hospital Perpetuo Socorro hace unos minutos. / Santiago García Villegas

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

El juez se ha desplazado hasta el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz para tomar declaración al segundo detenido por el crimen de la funcionaria de Badajoz.

Se trata del padre del detenido que ayer fue enviado a prisión provisional tras acogerse a su derecho a no declarar. Ambos están investigados por los delitos de homicidio e incendio.

El padre no pudo comparecer ante en el Juzgado de Instrucción número 2 al sentirse indispuesto y tener que ser trasladado al hospital, en cuyo módulo de custodia permanece desde entonces.

Una vez declare, el juez decidirá si le impone la medida cautelar de prisión provisional, como a su hijo, o lo deja en libertad con cargos.

Si ocurriera lo primero, su traslado al centro penitenciario dependería de la evolución de su estado de salud.

