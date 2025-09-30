María Carrasco y Emilio Cordero nuevos Campeones de Extremadura XCMM

El conjunto ciclista de Monesterio, ‘Ankay Team’, acaba de sumar a su dilatado currículo, dos nuevos campeonatos de Extremadura. Tras la disputa de la I Berra Experiencie Bike, que se disputó el pasado fin de semana en la localidad pacense de Fuenlabrada de los Montes, donde se cerró el Open de Extremadura XCMM 2025, se han coronado como Campeones de Extremadura en sus respectivas categorías, María Carrasco, (Élite) y Emilio Cordero, (Sub23).

Emilio Cordero, natural de la localidad de Cabeza la Vaca, gracias a su regularidad en toda la temporada, suma, con este, su tercer campeonato en Media Maratón, bajo la disciplina Ankay, en la que lleva corriendo 5 años. María Carrasco, de Fregenal de la Sierra, ha sido una de las últimas incorporaciones del equipo monesteriense. Con estos logros, Ankay Team, obtiene los mejores resultados de su historia.

Muy satisfecho

El director del equipo, Antonio Calderón, ha mostrado su satisfacción por estos logros, que vienen a confirmar la calidad de los ciclistas que se integran en una plantilla bastante renovada. El esfuerzo económico que supone para la tienda de bicicletas Ankay soportar el patrocino de un conjunto ciclista, se ve recompensado con resultados deportivos como estos. Así, la elogiosa apuesta de Calderón se ve compensada por la valía y los resultados de sus corredores, más allá de la estrategia de marketing.

Ankay llevó a Fuenlabrada de los Montes a 5 de sus corredores. Los campeones, Emilio Cordero y María Carrasco, acudieron acompañados por Emilio Medina, (Máster 30), de Segura de León, que, consiguió en esta prueba su mejor clasificación de toda la temporada con un más que meritorio cuarto puesto en su categoría. El monesteriense, José Manuel Garrote (Élite), ocupó podio, al hacerse con el tercer puesto de su categoría y undécimo en la general. Finalmente, el Élite, Antonio José Márquez, ‘Chico’, de Arroyomolinos de León, tras la sorpresa que supuso su participación el fin de semana anterior en La Conquista de la Vera, donde consiguió el cuarto puesto de la general, también hizo podio, al alzarse con el segundo puesto de su categoría y 4º en la general.

Durante el acto de entrega de premios, María y Emilio se enfundaron sus respectivos maillots de campeones de Extremadura.