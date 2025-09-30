El portavoz de la familia de la joven funcionaria muerta en Badajoz: "Si hay motivos, vamos a pelear por la prisión permanente revisable"

"¿Qué clase de alimañas y degenerados pueden hacerle a una persona tan buena, tan alegre y tan llena de vida esta barbaridad?". Es la pregunta que lanza el abogado Antonio Fernández, portavoz de la familia de la joven funcionaria de 28 años, M. A. S. C., cuyo cadáver fue hallado el pasado jueves en Badajoz durante la extinción de un incendio en su piso con heridas de arma blanca. Su muerte ha dejado "destrozados" a todos los que la querían y el mejor homenaje que pueden brindarle es luchar para que se haga justicia.

"Si hay motivos, vamos a pelear por la prisión permanente revisable", ha avanzado a este diario Fernández. La familia ya está personada en la causa como acusación particular, pero su representación legal se mantiene cauta a la espera de que se levante el secreto de las actuaciones. El portavoz de la familia ha mostrado su "absoluta confianza" en la investigación policial y en que se le aplicará justicia a los responsables de estos terribles hechos. "No escatimaremos esfuerzos; seres tan deleznables no merecen vivir en sociedad y deben pagar con toda su vida privada de libertad, porque nadie es nadie para quitarle la vida a otra persona", insiste.

Fernández ha realizado estas declaraciones después de que los dos hombres, padre e hijo, detenidos por su presunta implicación en la muerte de la joven hayan pasado este viernes a disposición judicial. El juez ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno de ellos, vecino de enfrente de la víctima. Su progenitor, que ha sido trasladado al hospital por problemas de salud antes de prestar declaración, tendrá que volver al juzgado para ser escuchado por el juez, tras lo que decidirá la medida cautelar que le impone.

"Estaba feliz, radiante, pasando este verano en su pueblo y muy contenta de estar en Badajoz y con sus compañeros", ha asegurado Antonio Fernández. Su trágica muerte ha dejado a sus padres, a su hermana y al resto de familiares desolados. "Necesitan estar apartados del foco mediático, necesitan sosiego y paz en estos momentos de duelo", ha pedido el portavoz de la familia.