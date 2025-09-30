Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

La Ruta del Romanticismo llena de acción las calles de Almendralejo

Durante tres días, Almendralejo se teletransportó al siglo XIX con una fiesta muy singular que exhibió la forma de vivir en la época romántica, con constantes guiños a José de Espronceda y Carolina Coronado, aunque con la suspensión del gran evento del sábado por las lluvias repentinas

Pasarela Romántica celebrada durante el fin de semana

Pasarela Romántica celebrada durante el fin de semana / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

No pudo ser una fiesta completa por la inesperada lluvia del sábado noche, pero la Ruta Literaria del Romanticismo revivió grandes momentos en Almendralejo y consolidó una fiesta regional que ya alcanza su 20 aniversario. Durante tres días completos, la ciudad se volcó con una fiesta donde sorprenden los trajes típicos de la época, los mercadillos y talleres artesanales en las calles y, fundamentalmente, los espectáculos y dramatizaciones teatrales de bellísima calidad en entornos de la ciudad, lugares públicos, teatro o edificios históricos, todo recreado en el siglo XIX

Una vez más, la Leyenda del Caño La Negra fue una de las actuaciones más seguidas al aire libre y con una participación de actores locales aficionados.

La gran ausente esta vez fue La Noche de las Velas, que dejó esperando la actuación de Pedro Casablanc por culpa de las lluvias. Sí se pudo celebrar el Romantik Punk, una fiesta musical que ha cogido aura y auge en los Jardines de Santa Clara.

En líneas generales, satisfacción con la participación de una fiesta muy original.

