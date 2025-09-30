El sindicato Jupol de Extremadura denuncia discriminación a los 'radiopatrullas' en los reconocimientos de la Policía Nacional

El sindicato Jupol en Extremadura denuncia la discriminación sufrida por parte de los agentes policiales adscritos al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), conocidos como los 'radiopatrullas', en las condecoraciones al mérito policial que se han otorgado en la mañana de este martes durante la celebración de los actos por el día de los Santos Ángeles Custodios en el teatro López de Ayala de Badajoz.

Estas exclusiones, señalan en nota de prensa, pueden obedecer a "represalias internas motivadas por las reivindicaciones que estos agentes han realizado durante este año". Estas movilizaciones tenían su origen en la petición de mayor presencia policial en las calles que ha elevado este grupo de agentes. Asimismo, Jupol ha denunciado la ausencia de "grandes policías" que "merecían ser reconocidos" y que han sido "apartados del proceso de condecoraciones por razones ajenas al mérito profesional".

"Merecen ser reconocidos"

Estos agentes según Jupol, "desempeñan una labor de vital importancia, constituyendo la primera línea de intervención policial en numerosos servicios de emergencias, intervenciones de riesgo y actuaciones imprevistas". Asimismo, aseguran que son los primeros en llegar en situaciones críticas como son agresiones, robos en curso, violencia de género, tentativas de suicidio, accidentes graves o enfrentamientos armados", entre otros.

Esta rápida actuación y "presencia inmediata" son esenciales para garantizar la seguridad ciudadana y realizan estas intervenciones en "condiciones de alta peligrosidad, presión constante y, en muchos casos, sin los recursos ni el reconocimiento suficiente". Jupol asevera que, además de arriesgar su vida a diario, los GAC son el rostro visible de la Policía para el ciudadano y por ello, su sacrificio, valor y entrega "merecen ser reconocidos".

Ningún agente del GAC condecorado

El sindicato policial denuncia que en el marco de la celebración de los patrones "ningún funcionario policial adscrito al GAC en Badajoz han sido condecorados con la Cruz al Mérito Policial por sus intervenciones". Paradógicamente, este grupo es el "más numeroso de toda la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, quedándose sin el reconocimiento profesional que se merecen".

En estas condecoraciones se han ignorado propuestas como la de "los dos policías que tuvieron que hacer frente a un residente del centro de menores San Juan Bautista que, presuntamente, se autolesionaba en la vía pública resultando herido gravemente uno de los policías cuando intentaba arrebatarle el objeto punzante". Otro de los ejemplos que facilitan en la nota de prensa es el de los agentes que "acudieron a la llamada de una mujer que alertaba de que su marido se había marchado de casa, presuntamente con la intención de suicidarse, desconociendo donde se encontraba y gracias a la rápida intervención de los agentes actuantes consiguieron localizarlo salvándole la vida".

Reconocimientos "arbitrarios y contrarios a Derecho"

Además, Jupol informa que a nivel nacional se han entregado ocho Medallas de Plata a altos mandos policiales ya jubilados. Entre ellos se encuentra el ex jefe superior de Extremadura, Alfredo Garrido López. Estas medallas están pensionadas lo que les hará gozar un plus vitalicio en sus pensiones, aproximadamente unos 3000 euros al año. Desde el sindicato lo califican como un "escándalo" y anuncian que presentarán una demanda ante la Audiencia Nacional al considerar esta actuación como "arbitraria y contraria a Derecho".

La norma que regula la concesión de estas condecoraciones data del año 1964, por lo que desde Jupol reclaman su reforma, al tildarla de "franquista". Según denuncian, "no se puede permitir que el reconocimiento profesional se convierta en una herramienta de castigo o premio según afinidades personales, la objetividad debe regir todos los procesos internos de nuestra institución".

Pese a ello, desde el sindicato expresan la más sincera enhorabuena a los compañeros que han ingresado en la Orden al Mérito Policial y han sido condecorados. "Su profesionalidad, entrega y compromiso con el servicio público representan los más altos valores de la Policía Nacional". Así, señalan que se trata de "un reconocimiento justo a la labor de quienes han demostrado un comportamiento ejemplar, vocación de servicio y valentía en el desempeño de sus funciones".