La Audiencia Provincial de Badajoz condena a 5 años de cárcel al padre que agredió sexualmente a su hija

La Audiencia Provincial de Badajoz condena a 5 años de prisión al padre al que se le acusaba de haber agredido sexualmente a su hija cuando esta era una niña. Con esta sentencia condenatoria la Sala acepta la petición de penas que reclamaba la fiscalía al quedar acreditada «sin género de duda alguna» la veracidad de los hechos denunciados por la menor. Esto viene avalado por el «estado anímico traumático que tenía la víctima y aún padece como consecuencia de los hechos».

Los hechos

Estos hechos se desarrollaron cuando la víctima era una niña. Concretamente, tenía «entre 5 y 6 años» y ocurrieron de manera «puntual», como informó la abogada de la acusación particular Alicia Correa. Estas agresiones se basaron en «tocamientos» en el ámbito más íntimo.

Años más tarde, 8 para ser más exactos, «durante una charla en el colegio sobre sexualidad» la niña advirtió que lo que vivió con su padre no dejaban de ser «abusos sexuales». La menor estuvo recibiendo asistencia psicológica desde que era una niña y que a día de hoy sigue precisándola por las secuelas.

El fallo de la Audiencia Provincial

La base fundamental de la condena que impone la Audiencia Provincial se encuentra en el testimonio de la propia víctima: «Ha explicado y descrito los actos repetidos en el tiempo de naturaleza sexual de que fue objeto por parte del acusado».

Así, la Sala da crédito a la víctima que «tardó en denunciar» porque se «da cuenta en plena adolescencia» cuando asiste a una charla sobre abusos sexuales y «constata la gravedad de los hechos de que fue objeto cuando todavía era una niña» poniéndolo en conocimiento de su psicólogo. Los magistrados creen que los hechos narrados son constitutivos de un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años con el agravante de parentesco.

Las penas

Por ello, imponen una pena de 5 años y un día de prisión, con la orden de alejamiento de 150 metros de la víctima durante 6 años y la prohibición de comunicación por el mismo plazo. Asimismo, lo inhabilitan para el ejercicio de profesión que conlleve contacto directo con menores por un tiempo de 10 años y una libertad vigilada de seis. Además, en concepto de responsabilidad civil tiene que abonar a su hija 6.000 euros.

La acusación particular, ejercida por Alicia Correa, valora «muy positivamente» el resultado de la sentencia porque considera que «los magistrados han valorado toda las pruebas que muy minuciosamente hemos intentado aportar acreditando no solamente el testimonio de la víctima, sino otros elementos periféricos», asevera.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).